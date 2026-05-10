Sector gastronómico vive con altas expectativas por el Día de la Madre

El sector gastronómico en Colombia vive con altas expectativas por el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para restaurantes y tiendas en todo el país. La líder gremial del sector, Brani Prado, señaló que se espera un incremento importante en las ventas y el flujo de personas durante este fin de semana, especialmente en ciudades como Cali y otros municipios del Valle del Cauca. La expectativa es alcanzar un crecimiento cercano al 11 % en comparación con jornadas anteriores, lo que permitiría fortalecer la dinámica económica del sector durante este inicio de año. Los establecimientos han estado preparando diferentes actividades para atraer a las familias durante esta fecha especial, entre las que se encuentran menús especiales, presentaciones culturales, activaciones y premios para los asistentes.

El sector gastronómico en el país vive con altas expectativas por el Día de la Madre, una de las fechas más importantes para restaurantes y tiendas en todo el país.

Los líderes gremiales consideran que se espera un incremento importante en las ventas y el flujo de personas durante este fin de semana, especialmente en ciudades como Cali y otros municipios del Valle del Cauca. Brani Prado, líder gremial del sector gastronómico, señaló que la expectativa es alcanzar un crecimiento cercano al 11 % en comparación con jornadas anteriores, lo que permitiría fortalecer la dinámica económica del sector durante este inicio de año.

Los establecimientos han estado preparando diferentes actividades para atraer a las familias durante esta fecha especial, entre las que se encuentran menús especiales, presentaciones culturales, activaciones y premios para los asistentes





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