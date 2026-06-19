Sector hotelero colombiano en alerta: ocupación, ingresos y empleo continúan en descenso durante 2026

La Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) revela que entre enero y abril de 2026 la ocupación hotelera se situó en 48,4 %, los ingresos reales cayeron 5,1 % y el empleo retrocedió 4,1 % frente al mismo periodo de 2025. El gremio atribuye la situación a la inflación, la reforma laboral y la alta informalidad en el sector, y advierte sobre la necesidad de medidas urgentes para revertir la tendencia.

El sector hotelero colombiano inicia el año 2026 con señales de alerta, evidenciando un deterioro progresivo en indicadores clave como ocupación, ingresos y empleo. Según datos de la Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) del DANE analizados por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia ( Cotelco ), entre enero y abril de 2026 la ocupación promedio se ubicó en 48,4 %, lo que representa una caída frente al 49,3 % registrado en el mismo periodo de 2025, y una reducción aún más significativa al comparar con los años inmediatamente posteriores a la pandemia, cuando en enero-abril de 2022 la ocupación alcanzó 52,6 % y en 2023 llegó a 52,1 %.

Esta tendencia sugiere que el sector aún no logra recuperar los niveles observados durante la fase de reactivación turística, lo que pone en entredicho la sostenibilidad de muchos establecimientos. Gabriel Moreno, director de Estudios e Investigaciones de Cotelco, subraya la importancia de la pernoctación para la cadena turística, indicando que si un visitante no se hospeda, se categoriza como excursionista y se afecta la estructura económica del destino. Los ingresos reales del sector también muestran una contracción notable.

Entre enero y abril de 2026, disminuyeron 5,1 % en comparación con el mismo periodo de 2025. Al contrastar con 2024, la caída acumulada alcanza 6,9 %, lo que evidencia dificultades para recuperar los niveles de facturación previos. Moreno explica que uno de los factores determinantes es el comportamiento de la inflación, que ha alterado las decisiones de viaje de los colombianos.

Según el gremio, quienes más viajan en el país son hogares cercanos a ganar dos salarios mínimos, muchos de los cuales se endeudan y planean con meses de antelación. La actual presión inflacionaria hace que estos hogares prioricen otros gastos por encima del turismo, impactando directamente la demanda hotelera.

Adicionalmente, el empleo en el sector ha mermado: el personal ocupado en establecimientos de alojamiento cayó 4,1 % entre enero y abril de 2026 frente a igual periodo de 2025, y la contracción acumulada desde 2024 llega a 5,1 %. Esta reducción responde, según Cotelco, a la necesidad de las empresas de ajustar costos ante menores ingresos y mayores gastos operativos.

La situación del empleo temporal es aún más crítica, especialmente en regiones como San Andrés, donde la alta informalidadlimitado la capacidad de contratación formal. Varios factores estructurales y normativos agravan el panorama.

Uno de ellos son los cambios introducidos por la reforma laboral sancionada en junio de 2025, que entre sus medidas eleva gradualmente el pago de prestaciones sociales del 75 % al 100 % para 2027 y amplía la jornada nocturna comenzando a las 7:00 p. m. en lugar de las 9:00 p. m. Aunque los salarios en el sector han crecido 10,3 % frente a 2025, el gremio advierte que estos incrementos, sumados a la carga administrativa, impactan la viabilidad de los negocios.

También se menciona la reducción del IVA para hoteles, que según Cotelco sigue en 19 %, como un aspecto que podría aliviar costos. Sin embargo, la sobreoferta de alojamientos informales, que representaría cerca del 50 % de los establecimientos y operan por fuera del Registro Nacional de Turismo (RNT), genera una competencia desigual para los operadores formales. Moreno señala que este fenómeno desvirtúa la oferta turística y afecta la sostenibilidad de los destinos.

Frente a este escenario, el sector pide políticas integrales que promuevan la formalización, alivien cargas tributarias y estimulen la demanda, pues sin cambios importantes la tendencia negativa continuará





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