Secuestran a conductor y a su hijo en un bus del Catatumbo; investigan disidencias de las FARC y ELN

Hombres armados detuvieron un bus en la vía El Tarra-Cúcuta, obligaron a descender a los pasajeros y se llevaron al conductor y a su hijo. Se investiga la posible participación de disidencias del frente 33 de las FARC y el ELN.

En un escalofriante suceso que ha conmocionado a la región del Catatumbo , hombres armados interceptaron un autobús de pasajeros en la vía que conecta El Tarra con Cúcuta, arrancando de cuajo la rutina de decenas de viajeros y sumiéndolos en una escena de terror. El hecho, que tuvo lugar en jurisdicción del municipio de Tibú, en Norte de Santander, se caracterizó por la brutalidad con la que los perpetradores actuaron, obligando a todos los ocupantes del vehículo a descender del mismo.

Bajo un clima de intimidación palpable, los secuestradores se dirigieron específicamente hacia el conductor y su acompañante, quienes, según los informes preliminares, eran padre e hijo. La magnitud de la tragedia se agrava al conocerse que hasta el momento no se tiene información sobre el paradero de las víctimas, dejando a sus familias en una angustiosa incertidumbre y a la comunidad en un estado de alerta máxima. El alto comisionado para la paz en Norte de Santander, Luis Fernando Niño, fue quien confirmó la lamentable noticia, aportando detalles cruciales sobre la dinámica del secuestro. Niño describió la escena con crudeza: «Hombres armados lo detienen, bajan los pasajeros, se llevan al conductor y al ayudante, que hasta donde tenemos noticia es padre e hijo. No tenemos conocimiento del paradero». Estas palabras subrayan la gravedad del incidente y la falta de avances en la búsqueda de los secuestrados. La región del Catatumbo, históricamente marcada por la presencia de grupos armados ilegales y disputas territoriales, se ve una vez más envuelta en un capítulo de violencia que desafía la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes. Las autoridades se encuentran desplegando esfuerzos para dar con el paradero de las víctimas y esclarecer los móviles detrás de este repudiable acto. La autoría de este secuestro apunta, según análisis preliminares y el contexto de la región, hacia las disidencias del frente 33 de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), organizaciones que tradicionalmente han ejercido control territorial y han sido responsables de actos violentos en el Catatumbo. La FontFamilyaridad de la ruta utilizada por el autobús, que conecta zonas con alta presencia de estos grupos, refuerza esta hipótesis. Mientras tanto, en otras noticias de la región, se reportó la captura de un hombre que incendió una vivienda tras asesinar a su arrendataria por falta de pagos en Medellín, y se conoció una alarmante predicción de la vidente Mhoni Vidente que generó inquietud. Adicionalmente, Estados Unidos ha anunciado restricciones de visados para personas que van contra sus intereses en la región, afectando a 26 personas de América Latina y el Caribe, aunque sin revelar nombres o nacionalidades específicas. Estos eventos pintan un panorama complejo y preocupante en el contexto latinoamericano, donde la seguridad y la paz continúan siendo desafíos significativos





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