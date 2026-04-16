Secuestran conductor y su hijo en Tibú en medio de disputa territorial del ELN y disidencias de las Farc

Un conductor de bus intermunicipal y su hijo, ayudante, fueron secuestrados por un grupo armado en la vía Tibú-Cúcuta. El incidente ocurre en un contexto de intensos enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las Farc, que han provocado desplazamientos masivos y una grave crisis humanitaria en la región del Catatumbo.

En un acto de violencia que agrava la ya precaria situación de seguridad en el Catatumbo , un conductor de bus intermunicipal y su hijo, quien se desempeñaba como ayudante, fueron secuestrados por un grupo armado. El lamentable suceso tuvo lugar en el sector El Tablazo, en la importante vía que conecta al municipio de Tibú con Cúcuta.

Según relatos de testigos presenciales, varios individuos portando armas de fuego interceptaron el automotor mientras cubría la ruta El Tarra – Cúcuta. De manera intimidante, obligaron a los pasajeros a descender del vehículo, generando pánico y confusión entre los viajeros. La adscripción del vehículo hurtado a la jurisdicción donde operan estos grupos armados aumenta la preocupación sobre la autoría del secuestro, aunque hasta el momento, no se ha atribuido de manera oficial a ninguna organización en particular.

La zona donde se presentó el secuestro es conocida por ser un punto caliente en el conflicto armado interno colombiano, con una marcada presencia del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y de las disidencias del frente 33 de las FARC. Lamentablemente, la disputa territorial entre estos dos grupos por el control de corredores estratégicos para las economías ilegales, como el narcotráfico y la minería ilegal, ha escalado en intensidad. Estos enfrentamientos recurrentes no solo resultan en un alto número de víctimas y afectaciones directas a la población civil, sino que también desencadenan graves crisis humanitarias. Los combates se concentran principalmente en las veredas de la zona rural de Tibú, forzando el desplazamiento masivo de familias campesinas que buscan refugio en lugares como la vereda Campo Tres. El temor a una expansión del conflicto hacia zonas aledañas como Campo Dos, Campo Giles, San Martín de Loba, Villa del Carmen y La Llana es palpable entre las comunidades.

Un informe reciente del Puesto de Mando Unificado (PMU) revela la magnitud del drama humanitario en el Catatumbo. En el último año, los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC han obligado a aproximadamente 101.800 personas a desplazarse de sus hogares debido a la violencia. Adicionalmente, al menos 283 personas permanecen confinadas en sus territorios, incapaces de salir debido a las acciones armadas constantes y las restricciones a la movilidad impuestas por estos grupos.

Esta región del país atraviesa una de las crisis de seguridad más severas de los últimos tiempos, caracterizada por continuos actos de violencia, confinamientos, desplazamientos forzados y la dificultad para el acceso de misiones médicas y ayuda humanitaria. Se han reportado retenes ilegales y amenazas directas a los campesinos, quienes se ven atrapados en medio del fuego cruzado de las organizaciones criminales. La situación exige una respuesta contundente por parte del Estado para garantizar la seguridad de la población civil y buscar soluciones a largo plazo para esta conflictividad





lafm / 🏆 7. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Secuestro ELN Disidencias Farc Tibú Catatumbo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Capturados cinco presuntos miembros de las disidencias de las Farc en Dagua, Valle del CaucaEn una operación conjunta, el Ejército Nacional y la Fiscalía capturaron a cinco presuntos integrantes de la estructura 'Jaime Martínez' de las disidencias de las Farc en zona rural de Dagua. El operativo desarticuló una célula que ejecutaba acciones terroristas y extorsiones. Se incautó un importante arsenal, incluyendo fusiles, pistolas, municiones, granadas y un dron con explosivos.

Read more »

Uribe aseguró que las Farc estarían imponiendo votar por Cepeda en frontera con EcuadorComunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Con experiencia en redacción de noticias, producción radial e investigación de temas de la capital de Antioquia.

Read more »

Gobierno Petro deja en pausa diálogos con el ELN y traslada su futuro al próximo presidenteTras cuatro años desde la instalación de la mesa en Caracas, el Gobierno reconoce que no logró reactivar las negociaciones y ahora apuesta por dejar abierto el proceso para la siguiente administración.

Read more »

Roban cuatro camionetas blindadas de la UNP en menos de 48 horas en el CatatumboEn el último año las Disidencias de las Farc y ELN, han robado aproximadamente 50 vehículos pertenecientes a la Unidad Nacional de Protección.

Read more »

Drones de Guerra Azotan el Catatumbo: Desplazamientos, Escuelas Amenazadas y Pérdidas AgrícolasLíderes sociales y autoridades denuncian el creciente uso de drones artesanales por parte del ELN y disidencias de las Farc en zonas rurales del Catatumbo, generando desplazamientos forzados, interrupción de la educación y devastación en la producción agropecuaria. Exigen el cese de la confrontación y la búsqueda de soluciones estructurales.

Read more »

Nuevo Desplazamiento Masivo en el Catatumbo por Enfrentamientos y SecuestrosFamilias campesinas son forzadas a huir de sus hogares en la zona rural de Tibú debido a combates entre el ELN y Disidencias de las Farc, sumado a la interceptación de un bus de servicio público y un secuestro familiar. La región del Catatumbo acumula miles de desplazados y confinados por la violencia.

Read more »