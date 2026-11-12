Secuestro de escolta de la UNP en Caloto tras accidente vehicular

Álex Herrera Aguirre, escolta de la UNP, fue secuestrado y luego liberado en Caloto, Cauca, tras un incidente violento. Denuncias exigen mayor seguridad ante la presencia de disidencias.

En la noche del miércoles 11 de noviembre, una grave situación de inseguridad sacudió al municipio de Caloto, ubicado en el norte del departamento del Cauca. Este incidente grave marcó la seguridad regional al documentarse el secuestro de un funcionario de seguridad pública en ejercicio. La víctima identificada es Álex Herrera Aguirre, quien laboraba como integrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Este evento destaca la vulnerabilidad del personal asignado a cargos políticos en zonas de conflicto.

Detalles del Incidente y Movilización

La secuencia de eventos comenzó cuando la víctima, que formaba parte del esquema de seguridad del alcalde de Caloto, Óscar Cifuentes, se desplazaba en una camioneta oficial asignada a la Alcaldía de Caloto. Durante su trayecto, el vehículo fue interceptado por un grupo de hombres armados. Las circunstancias exactas que rodearon esta interceptación aún no han sido establecidas por las autoridades competentes, lo que mantiene la investigación abierta.

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Testigos presenciales relataron que la camioneta, mientras intentaba maniobrar o era detenida, terminó estrellándose contra una vivienda situada en el sector. Este accidente vehicular fue el detonante inmediato para que los secuestradores intervinieran al vehículo. Los atacantes exigieron que el escolta bajara de la camioneta tras el impacto. Posteriormente, lo trasladaron en una dirección desconocida, alejándolo del lugar del incidente.

Desenlace y Liberación del Funcionario

Las autoridades y la familia lograron confirmar la liberación de Álex Herrera Aguirre tras transcurrir un período de horas desde su captura inicial. Aunque el funcionario recuperó su libertad, el incidente dejó un saldo negativo significativo en términos de pérdidas patrimoniales. Específicamente, el arma de dotación oficial del escolta fue sustraída durante el acto delictivo. Este robo de equipo militar o policial es un detalle crítico que las fuerzas del orden deben investigar para rastrear las armas involucradas.

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Reacción Institucional y Sindical

La Asociación de Trabajadores Humanitarios Escoltas Nacionales y Afines a la Seguridad emitió un pronunciamiento oficial sobre los hechos. La organización utilizó su cuenta en la plataforma X para expresar su rechazo rotundo al secuestro. En su comunicado, especificaron que la víctima prestaba el servicio de seguridad al alcalde del municipio de Caloto, en el departamento del Cauca. Esta declaración resalta la solidaridad gremial y la preocupación por la seguridad del personal de escoltas.

Contexto de Inseguridad en la Región

Los habitantes de Caloto han reiterado sus llamadas a las autoridades nacionales y locales para garantizar la seguridad en el territorio. La zona presenta desafíos históricos debido a la fuerte presencia de disidencias de las Farc en el área. Esta realidad ha generado un clima de alerta entre la población civil y los funcionarios públicos que operan en la región.

El incidente se enmarca en un contexto más amplio de violencia donde los ataques contra la Fuerza Pública y entidades de protección generan respuestas contundentes por parte del Estado. La comunidad exige medidas efectivas para prevenir futuros secuestros. La seguridad del alcalde Óscar Cifuentes y su equipo es ahora una prioridad para las autoridades, quienes deben reevaluar los protocolos de desplazamiento.