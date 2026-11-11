Secuestro de gestora social en Uribia, La Guajira: Gobierno despliega plan de seguridad

Gobierno colombiano desplega operativos para evitar traslado de Nancy Gómez, gestora social y esposa del alcalde de Uribia, secuestrada por grupos armados en La Guajira

Un nuevo y preocupante golpe en La Guajira: Nancy Gómez, gestora social del municipio de Uribia y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago, ha sido secuestrada por hombres fuertemente armados a las 6:10 de la mañana.

Presidente de la República despliega plan de seguridad

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el despliegue total de la Fuerza Pública y un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano.

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Este caso es el tercer secuestro en la zona en el segundo semestre de 2026, lo que ha generado un escenario de inseguridad en la región.

El alcalde del municipio Jaime Luis Buitrago se pronunció sobre el hecho, pidiendo la solidaridad y colaboración de la comunidad para encontrar a su esposa y coordinar esfuerzos con el gobierno nacional para evitar su posible traslado.

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Este caso se suma a otros anteriores, como el del funcionario del ICBF David Rafael Rodríguez Gómez, quien fue liberado tras pasar varias semanas en cautiverio.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez también se pronunció sobre lo ocurrido, afirmando que se presume la participación del ELN en los secuestros y que los pasan a campamentos en Venezuela.

Consejos del alcalde para encontrar a la gestora social

El alcalde Jaime Luis Buitrago hizo un llamado a la solidaridad y colaboración de la comunidad para encontrar a su esposa Nancy, y pidió al presidente, al Ministerio de Defensa y la Gobernación que coordinen esfuerzos para evitar su posible traslado fuera del país.

Plan de seguridad nacional

El presidente Abelardo de la Espriella aseguró que se están implementando los recursos necesarios para que la gestora social sea liberada con vida y que se toman las medidas necesarias para evitar futuros secuestros en la región.

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En este momento, el país se encuentra bajo un estado de alerta y se pide que se evite cualquier discurso que pueda generar violencia o conflicto en la región.