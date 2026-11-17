Dos mujeres de 19 y 21 años fueron secuestradas en Valle del Cauca por disidencias Farc tras ser engañadas. Denuncian violencia sexual en Jamundí.

Dos jóvenes de 19 y 21 años sufrieron secuestro y violencia sexual en el Valle del Cauca por parte de miembros de las disidencias de las Farc. Los hechos se produjeron tras ser contactadas en Cali y el Bajo Cali ma mediante engaños, siendo trasladadas forzosamente a las montañas de Jamundí, zona fronteriza con el departamento del Cauca.

Engaños digitales y secuestro forzado

Las víctimas relatan que el frente Jaime Martínez utilizó redes sociales y ofertas laborales falsas para ganar su confianza. Una de las mujeres, de 19 años, comenzó a interactuar con un hombre en Instagram quien, tras crear una amistad virtual, la invitó a viajar. Ante sus rechazos iniciales, dos motocicletas la persiguieron cerca de su domicilio hasta obligarla a subir a un vehículo bajo amenaza de muerte.

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La segunda joven, de 21 años, fue citada a una entrevista laboral falsa en un centro comercial. Al no encontrar al reclutador, dos hombres la abordaron al salir del edificio y la forzaron a entrar en una camioneta. Ambas fueron llevadas contra su voluntad a zonas rurales controladas por la estructura armada para someterlas a abusos reiterados.

Explotación sexual y condiciones de cautiverio

Una de las captivas reveló que sus captores le informaron que un comandante del grupo armado había mostrado interés en ella. Le presentaron dos opciones inmediatas: aceptar dinero a cambio de servicios sexuales o enfrentar la ejecución. Finalmente, fue trasladada a otro sitio donde fue abusada sexualmente por el supuesto comandante y tres hombres más durante su cautiverio.

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La otra víctima sostuvo que permaneció cinco días bajo control, sufriendo agresiones sin piedad. Describió situaciones de humillación pública donde guerrilleros observaban cómo la obligaban a realizar actos sexuales, mientras otras mujeres presencias la escena con risas. Ambas mujeres lograron sobrevivir a este proceso de tortura y abuso sistemático.

Alerta de seguridad y presencia en Jamundí

Estos testimonios se enmarcan en el deterioro de la seguridad en Jamundí, donde el frente Jaime Martínez ha consolidado su poder en el sector rural y extiende su influencia. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 023 en octubre de 2026, advirtiendo sobre homicidios, desapariciones forzadas, secuestros y extorsión por parte de estos grupos en la región.

Tras el abuso, la joven de 19 años fue dejada en una motocicleta en Jamundí con dinero para tomar un bus. Ambas mujeres han puesto su caso en conocimiento público, denunciando la crueldad de estas disidencias que reclutan menores y utilizan tecnologías para vulnerar los derechos humanos de la población civil en el suroccidente colombiano.