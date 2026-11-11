Secuestro de la gestora social Nancy Gómez en Uribia genera alarma entre las autoridades

El secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, recién se confirmó sobre las 6:10. Autoridades y fuerzas públicas están en acción para evitar su traslado a Venezuela.

En el municipio de Uribia, en La Guajira, la madrugada del 28 de junio de 2026 se reportó el secuestro de Nancy Gómez, gestora social del municipio y esposa del alcalde Jaime Luis Buitrago. El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:10, cuando hombres fuertemente armados interrumpieron a la víctima en las proximidades de un gimnasio del municipio y la apoderaron con una camioneta blanca. Las autoridades localizan al sospechoso y coordinan sus operaciones con la Fuerza Pública.

Efecto inmediato en las autoridades y el comando local

El presidente de la zona, Abelardo de la Espriella, dio a conocer los tratos sobre el caso. Según este, la Fuerza Pública se desplegó en su totalidad, activando un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y transfieran a la víctima a territorio venezolano. Dicha medida se activa con las 6:10, momento en que el secuestrador y su vehículo fueron observados en la zona inmediata.

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El presidente enfatizó la importancia del bloqueo fronterizo tras la reiterada presencia de grupos armados en la zona. Al mismo tiempo, aseguró que la operación contará con la intervención de las agencias federales y locales, con el objetivo a largo plazo de recuperar a la víctima y localizar a los responsables.

Antecedentes de violencia y múltiples secuestros en la región

El segundo semestre de 2026 ya cuenta con tres casos de secuestro registrados en Uribia y alrededores. En julio, el funcionario del ICBF David Rafael Rodríguez Gómez fue secuestrado y liberado el 11 de octubre después de varias semanas de cautiverio. En septiembre, durante un operativo en el corregimiento de Nazareth (Uribia, La Guajira), se reportaron tres secuestros notabilidad: Ángelo José Freyles, Cristian Danilo González Uriana y Estebring López Sapuana. Freyles y González fueron liberados poco tiempo después del operativo, mientras que de López Sapuana aún no se cuenta con su liberación. A raíz de estos hechos, las autoridades han mencionado la presunta participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque no han sido confirmados los vínculos directos con los cuerpos armados.

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El expresidente Álvaro Uribe Vélez también comentó sobre los hechos, comentando que los tres secuestrados en Uribia se presume que son parte del ELN que pasan a campamentos en Venezuela. El ex presidente subrayó que la situación sigue siendo densa y que las autoridades están en alerta constante de minimizar la posible pérdida de vidas humanas.

Repercusiones para la seguridad y pasos a seguir

Con los 3 secuestros, la zona de La Guajira aparece cada vez más marcada por la inseguridad. La falta de seguridad en barrios públicos, almacenes de radio y una breve intervención política pretende atender a la figura de las autoridades locales en cuanto a la responsabilidad de la seguridad ciudadana, así como en la mejora de la infraestructura social y militar que el sector de la fuerza publica debe proyectar. Se cuenta con técnicas de resistencia y patrullajes. La cuenta de la fuerza pública y las matriculadas en el sector estatal se observan a la hora en la que la operación se disuelve. Se abordan cada minuto la política de la región, la vigilancia, y los reducen los incentivos de impacto. Se realiza una coordinación de los actores encargados de la seguridad y la presencia de fuerzas armadas constantes en la zona. La eventual entrevista de la población muestras un claro riesgo en las normas del grupo.

Se mantendrá un control de la zona con el objetivo de encontrar a los responsables de la operación en el día (la idea es dejar el lugar con un plan de intervención) y manejar una estrategia de respuesta ante la posibilidades de que la fuerza de la violencia necesite información para el uso de la fuerza y las decisiones de la fuerza pública. Las autoridades de la ciudad convocan manuales, la mejoría de los desplazamientos de los botes y la supervisión del red interior, que tendrá la ayuda de los diferentes objetivos de la fuerza de la nación y la población en el buen manejo del caso; y la decisión de un mecanismo disciplinarios de la fuerza pública local.