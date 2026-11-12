Secuestro de la primera dama de Uribia revela crisis en Alta Guajira

El rapto de Nancy Gómez Sánchez en Uribia expone la inseguridad por ELN y narcotráfico. La familia del alcalde denuncias ignoradas y corrupción que facilita el crimen organizado en la región.

El secuestro de Nancy Gómez Sánchez, primera dama del municipio de Uribia en la Alta Guajira, ha expuesto la vulnerabilidad estructural de la región frente al crimen organizado. La esposa del alcalde Jaime Buitrago fue retenida por hombres armados a las 6:08 a.m. de este miércoles cerca de un gimnasio local.

La víctima fue obligada a abordar una camioneta y trasladada hacia un destino desconocido. Este incidente ha encendido las alarmas sobre la falta de protección estatal y la influencia creciente de grupos terroristas en la zona fronteriza.

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Despliegue policial contra cruce fronterizo

El gobernador Abelardo De La Espriella ordenó inmediatamente el despliegue total de la Fuerza Pública. Se activó un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera hacia territorio venezolano.

Las primeras investigaciones apuntan a la participación del ELN en los hechos. Las autoridades están verificando esta hipótesis mientras ejecutan operaciones de búsqueda intensiva.

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Disputa territorial y narcotráfico en la región

El Frente De Guerra Norte del ELN ha tomado el control de territorios en la Alta Guajira que anteriormente dominaban las Autodefensas Conquistadoras De La Sierra Nevada. Este cambio de poder se intensificó tras operaciones policiales que resultaron en la muerte de dos comandantes: José Luis Pérez Villanueva y Naín Pérez Toncel.

La zona es estratégica para el despacho de cocaína hacia el mar Caribe, Centroamérica, Estados Unidos y Europa. El dinero generado por estas rutas fomenta la corrupción de agentes estatales y atrae al Clan Del Golfo, aunque con menor influencia que el ELN en este punto específico.

Antecedentes de amenazas y fallas de seguridad

El alcalde Jaime Buitrago informó que su esposa denunció amenazas hace meses tras liderar actos de rechazo a la extorsión. Los responsables le advirtieron que no se metiera en la situación y no llamara la atención de las autoridades.

Las intimidaciones incluyeron mensajes en el teléfono móvil indicando que ella o sus hijos serían la próxima víctima. Buitrago señaló que ni la Policía ni la Unidad Nacional De Protección reforzaron el anillo de seguridad a pesar de las alertas previas.

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Impacto en la seguridad y corrupción estatal

El pasado 30 de julio, David Rodríguez Gómez, contador público del ICBF, fue secuestrado en Uribia. El Gaula Militar lo rescató el 12 de octubre en Maicao. Este patrón de violencia refleja la disputa por redes de contratación ilegal entre actores políticos y criminales.

Un informe de la DEA reveló que narcotraficantes sobornan a la Fuerza Pública en La Guajira. Los agentes proporcionan ubicación de buques de guerra estadounidenses para evadirlos, lo que obstaculiza la intervención militar de EE.UU. en el Caribe.