Secuestro de la subteniente Pantoja por el Eln en Arauca

El padre de la subteniente Pantoja busca respuestas mientras el Gobierno coordina acciones con EE. UU. para su rescate tras capturarla el 4 de noviembre en Arauca.

Bernardo Pantoja enfrenta una agonía diaria desde el secuestro de su hija, la subteniente María Camila Pantoja Hernández, quien fue capturada por el Ejército de Liberación Nacional. Este conflicto afecta profundamente a toda su red familiar, generando una incertidumbre constante que ha paralizado la vida del núcleo doméstico. El padre mantiene la esperanza firme en el retorno seguro de la oficial, aunque la situación sigue siendo crítica.

Cronología del Captura en Arauca

La oficial del Ejército Nacional fue interceptada por hombres del grupo insurgente en el municipio de Saravena, ubicado en el departamento de Arauca. Este incidente ocurriera específicamente el 4 de noviembre, cuando los milicianos la arrancaron a la fuerza y la trasladaron a un lugar desconocido. El secuestro marca el inicio de un periodo de sufrimiento inimaginable para los padres de la subteniente, quienes han tenido que adaptarse a una realidad completamente nueva y dolorosa.

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Evidencia y Estrategia del Gobierno

El 13 de noviembre se dio a conocer un video de supervivencia grabado por la subteniente, donde ella misma solicita al Gobierno que no ordene operaciones de rescate militar y priorice la ayuda humanitaria. Tras este anuncio, el ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó el 11 de noviembre que se están gestionando tratos con Estados Unidos para obtener inteligencia que facilite su liberación. Existe información preliminar que sugiere que la oficial podría haber sido trasladada a territorio venezolano, aunque el Ministerio de Defensa aclara que dicha data aún está en fase de verificación y no se ha confirmado oficialmente.

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Apoyo Humanitario y Crisis Familiar

Bernardo Pantoja ha activado múltiples canales de contacto, utilizando mediaciones con la Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja, iglesias y arquidiócesis para negociar con el grupo insurgente. Durante una llamada telefónica de más de veinte minutos, la oficial le transmitió estar alegre y comprometida con su labor, lo cual generó alivio inmediato en su progenitor. Sin embargo, el dolor se extiende a la madre, la hermana, los primos y tíos, quienes sienten que también están secuestrados ante la falta de claridad sobre las condiciones de cautiverio.

Límites del Tiempo y Siguientes Pasos

El secuestro ya supera la semana de duración, creando un vacío informativo que ha obligado a la familia a caminar día a día sin un protocolo establecido para tales crisis. El padre ha debido actuar improvisadamente, buscando visibilizar el caso y mantener la cohesión familiar mientras las autoridades evalúan las vías diplomáticas y militares. La espera continua mientras el Gobierno procesa la información de inteligencia para determinar la ubicación exacta y las condiciones de seguridad para el retorno de la subteniente Pantoja a su hogar.