Secuestro de María Camila Pantoja: Gobierno busca apoyo internacional en Venezuela

El Gobierno colombiano busca cooperación con Estados Unidos para rescatar a la subteniente secuestrada por el Eln en Arauca, mientras el grupo entrega pruebas de vida a la Cruz Roja.

El secuestro de la subteniente María Camila Pantoja Hernández ha reacendido el debate nacional sobre la seguridad de los uniformados y ha obligado al Gobierno colombiano a explorar vías diplomáticas y de inteligencia transfronterizas. La oficial del Ejército Nacional fue capturada el 4 de noviembre en la ciudad de Saravena, ubicada en el departamento de Arauca, por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Esta nueva víctima se suma a la creciente lista de funcionarios públicos y miembros de las fuerzas militares que han sido detenidos por este grupo armado, exacerbando las preocupaciones sobre la vulnerabilidad del Estado en la región fronteriza con Venezuela.

La familia de la subteniente, liderada por su padre Bernardo Pantoja, carga con el dolor de la incertidumbre y la espera. Bernardo rememora diariamente la última conversación telefónica que sostuvo con su hija, la cual ocurrió a las 2:30 de la tarde del día de su captura. Durante una llamada de más de veinte minutos, la oficial de 25 años se mostró alegre y comprometida con su labor, lo que contrasta con la brutalidad del acto delictivo. Como padre, Bernardo le recomendó extremar las precauciones en sus desplazamientos, y aunque esperaban volver a hablar pronto, esa comunicación nunca se produjo. La confirmación oficial de su desaparición llegó a las 8:23 de la noche del mismo día, momento en el que el Ejército Nacional activó inmediatamente los protocolos de búsqueda y rescate.

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Cooperación con Estados Unidos para búsqueda de inteligencia

El ministro de Defensa, Jorge Mora, anunció formalmente el 11 de noviembre que el Gobierno colombiano está buscando el apoyo de Estados Unidos para ejecutar un proceso de búsqueda de inteligencia en territorio venezolano. Esta estrategia se basa en pistas recopiladas por la Inteligencia Militar que sugieren que María Camila Pantoja habría sido trasladada a Venezuela por el grupo armado. Aunque el ministro Mora reconoció que esta información se encuentra en fase de verificación, las autoridades colombianas mantienen la esperanza de que la situación política actual en Venezuela, marcada por una transición, pueda facilitar la cooperación necesaria para localizar y rescatar a la oficial.

Las Fuerzas Militares de Colombia están coordinando estos esfuerzos internacionales con la certeza de que la presencia histórica del ELN en la zona fronteriza complica las operaciones de rescate tradicionales. La infraestructura del grupo rebelde está fuertemente arraigada en ambos lados de la frontera, lo que exige un enfoque que trascienda las jurisdicciones nacionales. La búsqueda de inteligencia se perfila como la vía más viable para desarticular la red de contención del grupo y garantizar la seguridad de la detenida, quien sigue siendo el objetivo prioritario de las autoridades colombianas.

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Pruebas de supervivencia y exigencias del grupo armado

El Frente de Guerra Oriental del ELN asumió la responsabilidad del secuestro a través de un video publicado en redes sociales el día siguiente a la captura. En dicho mensaje, el grupo armado responsabilizó directamente a las Fuerzas Militares de cualquier consecuencia negativa si se intentaba un operativo de rescate que pusiera en riesgo la vida de la subteniente. Esta condición ha sido un obstáculo significativo para las operaciones convencionales de recuperación. A más de una semana de su desaparición, el 12 de noviembre, el frente entregó a la Cruz Roja una carta escrita a mano por la propia María Camila Pantoja y un video, sirviendo estas como pruebas de supervivencia. Sin embargo, el ELN ha utilizado este tipo de mecanismos para mantener la presión política y evitar acciones militares directas.

Los detalles de la interceptación indican que la oficial fue tomada por dos hombres armados que circulaban en una motocicleta. No se ha confirmado con total certeza si la subteniente se encontraba sola o si otros uniformados también estaban presentes en el vehículo o en el lugar del incidente. La dinámica del secuestro, típica de las zonas de alta movilidad y control territorial disputado, resalta la vulnerabilidad de los desplazamientos militares en esta región. La entrega de las pruebas de supervivencia a una organización neutral como la Cruz Roja es un gesto calculado para demostrar que la captiva está viva, evitando así la presión internacional por una ejecución sumaria.

Contexto regional y otros casos de secuestro activos

El caso de María Camila Pantoja no ocurre en el vacío, sino dentro de un patrón más amplio de violencia en la frontera nororiental. La Cancillería colombiana también ha activado un diálogo diplomático con el gobierno vecino para articular acciones conjuntas en otro caso similar: el secuestro de Nancy Yaneth Gómez Sánchez. Gómez es la esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, y fue capturada el 11 de noviembre a las 6:10 de la mañana cuando se encontraba en un gimnasio. Se presume que ambas víctimas, la oficial militar y la ciudadana civil, fueron llevadas a territorio venezolano, lo que conecta dos frentes de crisis que requieren una respuesta coordinada a nivel estatal.

Estos incidentes se suman a un preocupante registro de violencia reciente que incluye el secuestro de cinco soldados atribuido a disidencias de las Farc y la captura de seis policías. La situación ha llegado a tal punto que, el mismo 12 de noviembre, la Defensoría del Pueblo confirmó la liberación de dos agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López. Estos dos funcionarios llevaban secuestrados desde mayo de 2025 en Arauca, lo que evidencia la larga duración de los cautiverios y la dificultad para resolver estos casos de manera pacífica. La liberación de los agentes del CTI representa un alivio temporal, pero no resuelve la crisis estructural que afecta a la subteniente Pantoja.

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Expertos como Gerson Arias, investigador del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), explican que la lógica del traslado de secuestrados a Venezuela responde a la geografía del poder rebelde. Arias estima que el 60% de la estructura militar del ELN opera en la zona fronteriza, mientras que el 95% de su dirección estratégica, incluyendo el comando central y la dirección nacional, se ha trasladado hacia el lado venezolano y hacia la Amazonía. Esta concentración de mando y fuerza militar en territorio colombiano hace que la captura de personal en Arauca tenga como destino casi inevitable la otra orilla del río, complicando la labor de las autoridades colombianas que deben operar en un espacio donde su autoridad directa es limitada.

La situación actual exige una articulación fina entre la fuerza militar, la inteligencia y la diplomacia. La familia de María Camila Pantoja continúa exigiendo la protección de la vida de su hija, mientras las autoridades intentan navegar la compleja relación con Venezuela y la capacidad operativa del ELN. El tiempo y la cooperación internacional serán determinantes para resolver este caso, que sirve como un ejemplo crudo de los desafíos de seguridad que enfrenta el Estado colombiano en sus regiones más vulnerables. La comunidad internacional y los mecanismos de protección de derechos humanos siguen de cerca estos desarrollos, esperando que la vida de la oficial pueda ser recuperada antes de que la situación se torne irreversible.