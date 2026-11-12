Secuestro de Nancy Gómez en La Guajira: Búsqueda masiva tras captura de la esposa del alcalde de Uribia

Autoridades de La Guajira despliegan operativos para hallar a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, secuestrada el 11 de noviembre. Familia exige considerar su salud en la búsqueda.

Las autoridades en la región de La Guajira han intensificado sus esfuerzos de búsqueda para localizar a Nancy Gómez, gestora social y esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago. El secuestro ocurrió el miércoles 11 de noviembre cuando hombres armados interceptaron a la funcionaria en las inmediaciones de un gimnasio del municipio, obligándola a subir a una camioneta y trasladándola en condiciones desconocidas.

Detalles del secuestro de Nancy Gómez

El operativo de rescate involucra a diversos actores gubernamentales y militares desplegados en la zona. La Gobernación de La Guajira ha anunciado una recompensa de hasta $300 millones de pesos colombianos para cualquier persona que brinde información que permita encontrar a Nancy Gómez con vida. Esta iniciativa busca incentivar a la comunidad a colaborar con las investigaciones en curso.

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Alberto Mario Cuan, secretario de Gobierno departamental, confirmó que las operaciones incluyen búsquedas aéreas con helicópteros Black Hawk, unidades terrestres, inteligencia y revisión de cámaras de vigilancia. Además, se activó un plan candado en la frontera con Venezuela y se puso en marcha la línea 165 del Gaula para recibir información de forma confidencial.

Postura de la familia y estado de salud

Adriana Gómez, hermana mayor de la víctima, relató el caos vivido en la familia y la comunidad de Cisneros, lugar donde Nancy Gómez creció y estudió. Desde allí, vecinos y amigos organizan cadenas de oración y rosarios mientras esperan noticias. La madre de Nancy, quien reside en Cisneros, se enteró del secuestro por teléfono y ahora espera en rezos, mientras que la menor de los hermanos tiene 30 años y vive con ella.

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Adriana enfatizó la urgencia de considerar el estado médico de su hermana, quien ha pasado por dos cirugías recientes y toma medicamentos para el dolor, además de haber recibido tratamiento para la vista hace aproximadamente un mes y sufrir de problemas en la columna. La familia pide que las autoridades tengan en cuenta su fragilidad física durante el cautiverio.

Contexto de amenazas y seguridad en Uribia

El alcalde Jaime Luis Buitrago declaró a Blu Radio que su esposa y su familia habían recibido amenazas previas que fueron denunciadas ante la Fiscalía. A pesar de la denuncia, solo se les asignó un contacto de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y un chaleco balístico. El mandatario señaló que los agresores le decían a su esposa que "se bajara del tono" o sería la próxima víctima, vinculando las amenazas con su trabajo de acompañamiento a familias de secuestrados.

Este evento marca el tercer secuestro registrado en Uribia durante el semestre actual. Previamente, el funcionario del ICBF David Rafael Rodríguez fue capturado el 30 de julio y liberado el 11 de octubre, mientras que otras tres personas fueron secuestradas en Nazareth el 13 de septiembre, una de las cuales sigue cautiva.

Siguientes pasos y convocación ciudadana

Hasta la tarde del jueves 12 de noviembre, ni la familia ni el alcalde habían recibido comunicaciones de los captores. La hermana de la víctima presentó la denuncia el mismo miércoles del hecho, y las autoridades instan a la familia a mantener la calma y esperar. Se especula que la secuestrada fue trasladada hacia Venezuela, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las fuerzas armadas.

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Para expresar su apoyo y exigir la liberación de Nancy Gómez, se ha convocado una marcha y una misa en Uribia para las 3:00 p. m. del jueves. Andrés Muñoz, compañero de colegio de la víctima, comentó que sus excompañers se mantienen preocupados y a la espera de noticias positivas tras conocer la noticia el día del incidente.