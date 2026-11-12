Secuestro de Nancy Gómez: Reacción de Gobernadores y Recompensa

Gobernador de Antioquia y alcaldesa de Cisneros condenan el secuestro de Nancy Gómez, primera dama de Uribia, mientras se ofrece recompensa por su liberación.

El secuestro de Nancy Gómez, quien se desempeña como primera dama del municipio de Uribia en La Guajira, ha desencadenado una respuesta inmediata de las máximas autoridades políticas y sociales de Colombia. Este hecho violento ha unido a líderes regionales en una demanda clara por la seguridad y la protección de las figuras públicas frente a las organizaciones armadas ilegales.

Condena del Gobernador de Antioquia

Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador del departamento de Antioquia, emitió un comunicado oficial este jueves para rechazar frontalmente la captación de Nancy Gómez. La víctima es originaria del municipio de Cisneros, ubicado en el nordeste antioqueño, y su captura ha conmocionado profundamente a la comunidad departamental. En su declaración pública a través de la plataforma X, el mandatario departamental subrayó que la mujer posee arraigadas raíces antioqueñas, lo que intensifica la solidaridad institucional con su familia.

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Rendón definió el acto delictivo como una de las expresiones más crueles de la violencia armada en el país. A través de sus redes sociales, expresó su firme deseo para que los Grupos de Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Gaula) logren retornar a la mujer a su hogar sana y salva. El gobernador también exigió que los responsables materiales e intelectuales del plagio sean neutralizados, ya sea por la vía judicial o mediante el uso de la fuerza armada, garantizando así el cese de la amenaza.

Reacciones Locales y Solidaridad Familiar

Lina María Correa, alcaldesa de Cisneros, se sumó al coro de condenas al exigir la libertad inmediata de la plagiada. La mandataria expresó su solidaridad tanto con la familia de la víctima como con las autoridades de Uribia, donde Nancy Gómez reside actualmente. Correa enfatizó que existe una expectativa comunitaria urgente por su regreso, pidiendo que sea devuelta a su territorio y a las comunidades que dependen de su labor social.

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La angustia se ha multiplicado en Cisneros, municipio natal de Nancy Gómez donde aún reside parte de su linaje. Luz Adriana Gómez, hermana de la víctima y residente de Cisneros, declaró que estuvo con la plagiada minutos antes de que fuera tomada por el grupo armado. La familia confirmó que desconoce el paradero exacto de la mujer y ha solicitado respeto, unión y oraciones colectivas, manifestando su confianza en que las autoridades realizarán las investigaciones pertinentes para localizarla.

Detalles del Crimen y Operativos de Búsqueda

Los hechos ocurrieron en la madrugada del miércoles 11 de noviembre, cuando Nancy Gómez salía de un gimnasio en Uribia, el municipio fronterizo con Venezuela. Testimonios indican que varios hombres armados, circulando en un vehículo blanco, obligaron a la mujer a subir al auto y se dirigieron a un lugar desconocido. La víctima, una psicóloga de 43 años, fue llevada por la fuerza sin que hasta el momento se hayan recibido pruebas de supervivencia ni atribuciones oficiales por parte de algún grupo criminal.

La Gobernación de La Guajira ha anunciado una recompensa de hasta 300 millones de pesos para quien brinde información clave que permita establecer el paradero de la primera dama. Las labores de rastreo son intensivas e incluyen el despliegue de unidades terrestres, equipos de inteligencia y helicópteros Black Hawk. Estos recursos operativos se concentran en corredores estratégicos y zonas cercanas a la frontera, ante la hipotética posibilidad de que los captores intenten extraerla del país.

Investigación y Antecedentes de Amenazas

Los funcionarios departamentales están analizando diversas hipótesis, aunque aún no cuentan con elementos suficientes para responsabilizar oficialmente al Ejército de Liberación Nacional (ELN), organización con presencia documentada en La Guajira. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación ya fue notificada de que desde hace aproximadamente un año, el alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, y su esposa venían recibiendo amenazas e intimidaciones constantes.

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Como medida de seguridad preventiva, el Gobierno nacional ha ordenado mantener un plan candado en la región fronteriza. Este protocolo tiene como objetivo cerrarles el paso a los autores materiales del crimen y dificultar cualquier intento de traslado transfronterizo. Mientras avanzan las pericias en las cámaras de seguridad del municipio para reconstruir la ruta de escape, la presión social y política se mantiene elevada para lograr el rescate de Nancy Gómez.