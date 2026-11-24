Terror en Cartagena tras el secuestro de 30 personas en un almacén Éxito. Más de 500 efectivos de la Fuerza Pública intervienen el operativo de rescate.

Un ambiente de pánico total se desató en Cartagena la mañana del martes 24 de noviembre, cuando hombres armados asaltaron un almacén del Grupo Éxito ubicado sobre la avenida Pedro de Heredia. Este ataque violento resultó en el secuestro forzado de treinta personas, quienes fueron tomadas como rehenes durante el incidente que conmocionó a la región costera.

Testimonio de Pedro Solano en el gimnasio

Pedro Solano, un cliente que realizaba ejercicio en el gimnasio dentro del centro comercial, relató cómo se desarrollaron los eventos tras el disparo de la alarma de seguridad. Solano explicó que su prioridad inmediata fue mantener la calma para evitar el pánico, especialmente para tranquilizar a su pareja quien comenzó a hiperventilar. "Con tanta película que uno ve, uno tiene que tomarlo con calma", declaró Solano al medio de comunicación Noticias Caracol.

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Ante la incertidumbre de si los atacantes eran criminales comunes o delincuentes con fines de robo, el grupo decidió atrincherarse en la parte final del gimnasio. Los presentes temían ser víctimas de un robo violento o secuestro, lo que generó un clima de miedo e intranquilidad generalizada entre el personal del gimnasio y los usuarios que no sabían cómo actuar.

Intervención militar y protocolos de seguridad

La Fuerza Pública ingresó al lugar con fusiles en mano y se desplazó directamente hacia la zona del gimnasio para interrogar a los presentes. Los oficiales preguntaron si los reclusos podían reconocer a alguien extraño entre ellos para identificar a los autores del ataque. Esta situación inicial provocó que la gente entrara en pánico, pero rápidamente se ajustaron a los protocolos establecidos.

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El personal del centro comercial trasladó a los atrapados a los salones de clase para mantenerlos alejados de la zona de conflicto. Durante aproximadamente diez minutos, las autoridades evaluaron la situación antes de autorizar la evacuación gradual. Se implementaron lotes de salida por las rutas de evacuación, realizando una requisa exhaustiva antes de escoltar a cada persona hacia la salida segura.

Operativo masivo con más de 500 efectivos

Las autoridades desplegaron un operativo de seguridad masivo en la zona acordonada, movilizando a más de 500 hombres de la Fuerza Pública. El objetivo central era rescatar a los treinta rehenes que permanecían retenidos en el interior del supermercado. Hasta el momento, la información indica que diez personas han sido puestas a salvo, mientras se continúa la búsqueda y captura de los responsables.

Las primeras hipótesis oficiales sugieren que los asaltantes buscaban originalmente robar un carro de valores que transportaba dinero del día anterior. Sin embargo, al verse acorralados por la rápida reacción del equipo de seguridad privado, decidieron entrar al supermercado Éxito y tomar a los presentes como rehenes para garantizar su huida o negociar.

Angustia de familias y testigos en la periferia

Cerca del perímetro delimitado se congregaron familias desesperadas esperando noticias sobre sus seres queridos. Leiner Barrios, hermano de un trabajador del almacén, explicó que se enteró del hecho por una llamada de una prima y se desplazó inmediatamente al sitio. Barrios confirmó que su hermano estaba en la ubicación desde temprano y que la incertidumbre era profunda.

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Varios asistentes destacaron que solían acudir a las compras los martes por la mañana para aprovechar los descuentos habituales, un detalle irónico dada la situación de riesgo. La angustia de los familiares aumentó con el paso de las horas, mientras esperaban que las autoridades lograran el rescate completo de todas las víctimas retenidas.