El alcalde de Cartagena revela detalles sobre el asalto fallido que derivó en un secuestro masivo de 17 horas en el Éxito La Castellana y la participación de Jailer Muñetón.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, proporcionó detalles exhaustivos sobre el incidente de secuestro masivo que se desarrolló en el centro comercial Éxito La Castellana, el cual mantuvo en vilo a la capital del departamento de Bolívar y a todo el país durante aproximadamente 17 horas. La crisis humanitaria y de seguridad terminó con el exitoso rescate de los rehenes tras una intervención coordinada y precisa por parte de grupos especiales de la Policía Nacional y el Ejército colombiano.

Origen del Asalto Fallido y Entrada al Centro

Dumek Turbay explicó durante una entrevista con la emisora Blu Radio que el origen de esta acción crítica se generó debido a que el grupo de presuntos delincuentes llegó 20 minutos tarde para asaltar un carro de valores en las inmediaciones. Al verse sorprendidos por cuatro agentes de la policía del cuadrante, los hombres decidieron escapar y refugiarse ingresando apresuradamente al establecimiento comercial para protegerse.

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Una vez en el interior del almacén, los sujetos bloquearon los accesos del parqueadero y la entrada principal con el fin de agrupar y retener a más de 80 personas, creando así la situación de rehenes que caracterizó la noche de tensión en la ciudad costera.

Identidad de Jailer Muñetón y Demandas Extorsivas

Sobre la identidad del hombre abatido durante las operaciones de rescate, el mandatario afirmó estar 100% seguros de que él era el líder de la banda, aunque enfatizó que no se le debe conocer públicamente como Jailer Muñetón como un antecedente o delincuente reconocido, ni como una figura del crimen organizada tradicionalmente. El alcalde expresó que él y su familia están consternados por la presunta participación del señor en este suceso, destacando que vive en Cartagena y está casado con una mujer cartagenera.

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Para identificarlo, los rehenes describieron al sujeto como un hombre vestido de negro, con chaleco policial, un casco con la bandera de Colombia, un celular sobre el casco, piel clara y un acento paisa distintivo. Dentro del establecimiento, Muñetón encabezó la redacción de un panfleto impreso donde exigían 7.000 millones de pesos, dos vehículos blindados y la vía a Barranquilla despejada para su huida.

Tecnología y Estrategia del Grupo Copes

Respecto a la ejecución del operativo, Dumek Turbay aclaró que la intervención no fue realizada por las unidades locales acantonadas en Cartagena, sino por fuerzas especiales que volaron directamente desde Bogotá, contando con tecnología avanzada como drones térmicos capaces de detectar el calor corporal. Esta información permitió a las autoridades ubicar con precisión la posición exacta de los rehenes y de los delincuentes dentro del inmenso centro comercial.

El perímetro exterior estaba completamente acordonado por no menos de 1.000 miembros de la fuerza pública, mientras que el monitoreo en tiempo real se realizaba gracias a la información y señal de las cámaras de seguridad suministradas por el almacén. Con la ayuda del Gaula y los altos mandos observando el desarrollo de los hechos, los oficiales confirmaron que los asaltantes se encontraban en un severo estado de embriaguez, consumiendo whisky de alta gama y escuchando corridos mexicanos por los altavoces del lugar.

Confrontación Final y Bilancia del Suceso

Al confirmar que los delincuentes estaban distraídos por el alcohol, los oficiales de fuerzas especiales concluyeron que era el momento indicado para entrar en la madrugada, irrumpiendo por la puerta principal del centro comercial. Durante este asalto, Muñetón reaccionó disparando un arma traumática e hirió en el brazo a un oficial del grupo Copes de la Policía, siendo abatido en el lugar inmediatamente después.

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El alcalde calificó a los asaltantes restantes como mapuchines o delincuencia común que actuaron con torpeza y provocaron el caos tras fallar su plan inicial de robo. La operación concluyó con la liberación de todos los civiles retenidos, cerrando uno de los episodios de inseguridad más dramáticos recientes en la historia de la ciudad.