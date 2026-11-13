Secuestro relampago en Medellin: captura a quien cobraba rescate por motocicleta

La Policía Nacional capturo a un sujeto en Medellin que cobraba un rescate de 6 millones de pesos por una mujer secuestrada tras pactar la compra de una moto. Detallan los hechos y estadisticas.

Una mujer originaria de Caucasia fue retenida ilegalmente en la ciudad de Medellin despues de acudir a un encuentro organizado para la compra de una motocicleta. El incidente ocurrio el pasado miércoles en la interseccion de la calle 78 con la carrera 48A, cerca de la iglesia de El Calvario, en el barrio Aranjuez de Medellin. La victima se encontro con los supuestos vendedores bajo el pretexto de concretar la transaccion vehicular.

Detalles del encierro y extorsion al companero sentimental

Mediante engaños, los delincuentes trasladaron a la mujer hasta una vivienda no identificada, donde la mantuvieron retenida durante la totalidad de ese día. Una vez asegurada la victima, los culpables contactaron a su companero sentimental y exigieron el pago de 6 millones de pesos colombianos para garantizar su liberación con vida. Bajo coacciones y amenazas constantes, lograron coordinar un punto de encuentro con la pareja de la victima para realizar la entrega del dinero solicitado por el secuestro.

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Intercepcion policial y captura del captor

La madrugada del pasado jueves, el hombre acudio al lugar acordado por los criminales para entregar el paquete que supuestamente contenia los 6 millones de pesos exigidos. En el momento exacto de la transaccion, agentes del Cuerpo Tecnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalia iniciaron una persecucion policial y procedieron a la captura del individuo. Las autoridades le incautaron una motocicleta, un telefono celular y el paquete que simulaba contener el dinero del rescate, interrumpiendo asi el crimen.

Estadisticas oficiales y tendencias delictivas en Antioquia

La Policía Nacional revelo que, durante el presente año, se han registrado 45 casos de secuestro en todas sus modalidades dentro del departamento de Antioquia. Esta cifra representa una reduccion del 10 por ciento en comparacion con el año anterior, periodo en el cual se contabilizaron 50 casos hasta la misma fecha. Los datos oficiales destacan un descenso relativo en la violencia extorsiva en la region principal.

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No obstante, la modalidad especifica de secuestro extorsivo sigue presentando cifras preocupantes. En el periodo actual, se reportan 28 casos, frente a los 45 casos denunciados en el año 2025. Las autoridades expresan su preocupacion al analizar los datos historicos, ya que desde el año 2020 esta modalidad criminal evidencio un incremento, pasando de 11 casos en ese entonces a mantenerse consistentemente por encima de los 20 episodios anuales desde entonces.

Con la reciente detencion, los investigadores continuan avanzando en las labores de campo para identificar a los demas miembros de la estructura criminal. Se busca determinar si estos individuos participaron directamente en este secuestro y si se encuentran vinculados a otros casos similares en la zona. La victima ha podido recuperar su libertad gracias a la intervencion rapida de las fuerzas de seguridad y al trabajo de inteligencia desplegado por el CTI en Medellin.