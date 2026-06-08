Secuestro y violencia en Remedios: disidencias secuestran a dos parejas y queman viviendas

Dos parejas de esposos fueron secuestradas por disidentes de las FARC en la vereda Las Camelias, Remedios. Los victimarios también incendiaron dos casas y pintaron grafitis. Exigen rescate de 60 millones de pesos. La Policía investiga.

La violencia en el nordeste de Antioquia no cesa. En un nuevo hecho que consterna a la región, dos parejas de esposos fueron secuestradas por disidentes de las FARC en la vereda Las Camelias, zona rural del municipio de Remedios .

Las víctimas, identificadas como Efraín de Jesús Botero, de 62 años, y su esposa Rocío Silva, junto con otra pareja que también laboraba en la finca El Bosque, fueron retenidas por un grupo armado que además incendió dos viviendas y pintó grafitis en el lugar. Una fotografía difundida en redes sociales muestra a los cuatro campesinos con las manos atadas, custodiados por un hombre armado con fusil, lo que ha generado indignación y solidaridad entre la comunidad.

Las autoridades locales han confirmado que los secuestradores pertenecen al grupo disidente de las FARC liderado por alias Jhon Fiera, uno de los cabecillas más buscados en la región. El coronel Ferley Puerto, comandante encargado de la Policía en Antioquia, se pronunció sobre los hechos y aseguró que se están adelantando todas las investigaciones necesarias para esclarecer lo sucedido.

"Rechazamos de manera categórica cualquier actuación que atente contra la vida, la libertad y la integridad de los ciudadanos", declaró el uniformado. Agregó que se ha desplegado un grupo especial de la Policía Judicial y la Sijín para dar con el paradero de los secuestrados y capturar a los responsables. Mientras tanto, la comunidad de Las Camelias vive con temor, y los familiares de las víctimas claman por su pronta liberación.

Hasta el momento, no se conocen las razones exactas que motivaron el ataque. Algunas versiones indican que las víctimas habrían sido señaladas por los disidentes como colaboradoras de grupos rivales que disputan el control del territorio y de rentas ilegales.

Sin embargo, un familiar de los secuestrados reportó a las autoridades que recibió una llamada exigiendo 60 millones de pesos a cambio de la liberación de las cuatro personas. Este hecho ha puesto en evidencia la grave situación de inseguridad que se vive en el nordeste de Antioquia, una zona donde confluyen diversos actores armados ilegales, como el ELN, las disidencias de las FARC y grupos paramilitares, todos en disputa por el control de rutas para el narcotráfico y la minería ilegal.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció al respecto y señaló directamente a alias Jhon Fiera como responsable de este crimen. La comunidad de Remedios se encuentra en alerta, mientras las autoridades intensifican las labores de búsqueda y rescate. Este nuevo episodio de violencia refleja la compleja situación de orden público que se vive en varias zonas rurales de Antioquia, donde los grupos armados ilegales siguen sembrando el terror entre la población campesina.

Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno Nacional para que adopte medidas urgentes que garanticen la protección de los habitantes de estas regiones. Además, se ha conocido que las dos viviendas incendiadas quedaron completamente destruidas, dejando a varias familias sin hogar. Los grafitis pintados en las paredes contenían mensajes amenazantes contra quienes consideran colaboradores de grupos rivales.

La Policía Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables. Mientras tanto, los residentes de Las Camelias permanecen en sus casas con miedo, y las actividades cotidianas se han visto afectadas. El secuestro de estas dos parejas ha sido condenado por diversas entidades, incluida la Defensoría del Pueblo, que ha solicitado acciones inmediatas para proteger a la población civil.

Este suceso se suma a una larga lista de hechos violentos en Antioquia, donde los grupos armados ilegales utilizan el secuestro y la extorsión como métodos de financiación y control territorial. La comunidad espera que las autoridades logren resolver este caso y llevar a los culpables ante la justicia.

Mientras tanto, la angustia y la incertidumbre reinan en la vereda Las Camelias, donde el silencio solo es interrumpido por el rumor de los helicópteros de la Policía que sobrevuelan la zona en busca de pistas





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