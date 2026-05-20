Secunda temporada y final de 'Cien años de soledad' en Netflix

Algunos de los capítulos de la segunda temporada serán doblados y los que no lo sean se transmitirán en español.

ELN anuncia cese al fuego unilateral entre el 30 de mayo y el 2 de junio por jornada de elecciones. Netflix indicó que el episodio final se lanzará el 26 de agosto.

También se reveló el primer adelanto de esta exitosa adaptación así como sus primeras imágenes. Ya hay fecha. La esperada segunda temporada de la adaptación de ‘Cien años de soledad’ llegará a Netflix el próximo 5 de agosto con siete episodios, mientras que el octavo y último se lanzará el 26 de ese mismo mes.

Así lo reveló la plataforma de streaming en la mañana de este miércoles que también reveló el primer adelanto de esta exitosa adaptación así como sus primeras imágenes. En su primera parte, Cien años de soledad nos introdujo en un Macondo marcado por la construcción de una utopía y la inocencia de sus inicios, que poco a poco comenzó a resquebrajerse cuando el coronel Aureliano Buendía, atrapado en el ciclo interminable de las guerras, decidió atacar a Macondo.

En los cincuenta años por contar, se profundiza en las nuevas generaciones de la familia Buendía y en la transformación del pueblo, en la que con el progreso llegará la decadencia hasta cumplir finalmente la maldición que lo condena. Cada episodio de esta segunda parte es como una película. Llevamos la serie a otro nivel desde lo estético, lo narrativo, el sonido y la música para construir un final mucho más cinematográfico y emocional.

Después de vivir en esa casa y en ese pueblo durante tres años, sentimos que cerrar este viaje debía sentirse igual de grande, épico y cinematográfico, afirma Laura Mora. Los primeros siete episodios llevarán por título ‘El armisticio’, dirigido por Laura Mora; ‘La Reina de Madagascar’, dirigido por Laura Mora; el capítulo 3 se llamará ‘Fernanda del Carpio’, mientras que el cuatro será ‘Había llegado el inocente tren’, ambos dirigidos por Carlos Moreno.

Laura Mora vuelve a dirigir el 5 y el 6 nombrados como ‘Fue un once de octubre’ y ‘Eran más de tres mil’, respectivamente, y el séptimo será ‘Llovió cuatro años, once meses y dos días’, dirigido por Carlos Moreno. Además, el Gran Final de la adaptación de la obra cumbre del Nobel colombiano llegará el 26 de agosto con el título ‘Cien años de Soledad’ y la dirección de Laura Mora





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