Segunda vuelta en Colombia: reacciones políticas tras el enfrentamiento entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda

Partidos, funcionarios y candidatos reaccionan tras la confirmación de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial en Colombia, luego de superar la votación de Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022.

La política colombiana se ha movilizado rápidamente tras el anuncio de que Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta presidencial, luego de que ambos superaran la votación obtenida por el actual mandatario Gustavo Petro en la primera vuelta de 2022.

Según el boletín electoral número 21, con el 99,21% de las mesas informadas, De la Espriella obtuvo 10.286.961 votos y Cepeda 9.634.793, sumando 23.535.178 sufragios válidos. recordando que para ganar en primera vuelta se requiere más del 50% de los votos. El partido Cambio Radical fue uno de los primeros en pronunciarse, emitiendo un comunicado donde celebró "la decisión democrática tomada por los colombianos" y anunció su respaldo a De la Espriella con el objetivo de "evitar la reelección del fracasado proyecto político de Gustavo Petro".

Por su parte, la candidata a la vicepresidencia de Cepeda, Aida Quilcué, y su fórmula José Manuel Restrepo acompañan a los aspirantes en esta nueva etapa. Reacciones individuales también surgieron, como la de una funcionaria que publicó en redes sociales su apoyo a De la Espriella, afirmando que hará "todo lo que esté a mi alcance para defender la libertad y evitar que el comunismo termine de destruir el país", y felicitando al candidato con un llamado a "derrotar a Petro y su camarada Cepeda".

El propio De la Espriella se expresó en su cuenta oficial: "Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido". Este escenario refleja una clara polarización, donde las fuerzas anti-petristas se cohesionan alrededor de De la Espriella mientras la izquierda y sectores indígenas y de oposición se unen tras Cepeda.

La segunda vuelta se presenta como un choque de proyectos: por un lado, la continuidad de reformas sociales y ambientales con un énfasis en paz, representada por Cepeda; por el otro, una plataforma de derecha que promete orden económico y seguridad, personificada por De la Espriella. La abstención y el voto de las regiones marginadas serán clave.

Mientras tanto, los medios y las redes sociales reproducen endless repeticiones de consignas y noticias, con llamados a registrarse en boletines y descargar aplicaciones para mantenerse informado. En los próximos días se espera que otros partidos ymovimientos sociales definan su apoyo, y que los debates programados intensifiquen la confrontación de ideas. La cita electoral definirá el rumbo de Colombia en los próximos cuatro años, con implicaciones en relaciones exteriores, economía y políticas internas





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