Segunda vuelta presidencial en Colombia: De La Espriella y Cepeda disputarán la presidencia el 21 de junio

Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda Castro se medirán en una segunda vuelta electoral luego de que ninguno alcanzara la mayoría absoluta en la primera ronda, con el 43,74% y 40,9% de los votos respectivamente. La participación fue del 57,85% y otros candidatos como Paloma Valencia y Sergio Fajardo quedaron fuera de la contienda. La campaña hacia el balotaje estará marcada por la búsqueda de apoyos de los votantes de los candidatos eliminados y por controversias sobre la validez de los resultados del preconteo.

El abogado Abelardo De La Espriella se consolidó como el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, celebrada recientemente.

Con el 99,959% de las mesas escrutadas, De La Espriella obtuvo 10.361.413 sufragios, lo que representa el 43,74% de los votos válidos. Le siguió de cerca Iván Cepeda Castro, aspirante del oficialismo, quien alcanzó cerca del 40,9% con 9.688.348 votos. Dado que ningún candidato superó el umbral del 50% necesario para evitar una segunda vuelta, los comicios se definirán el próximo 21 de junio entre estos dos contendientes.

La participación electoral fue del 57,85%, con 23.966.715 de personas que ejercieron su derecho al voto de un censo electoral total de 41.421.973. En tercer lugar quedó Paloma Valencia, del Centro Democrático, con el 6,92% (1.639.683 votos), seguida por el exgobernador Sergio Fajardo con el 4,25% (1.009.069 votos). El voto en blanco representó el 1,72% del total. De La Espriella, un abogado de reconocida trayectoria, logró imponerse en la primera vuelta rompiendo varios pronósticos.

Su estrategia de campaña se basó en presentarse como un candidato independiente y "outsider", alejado de las estructuras tradicionales de los partidos. Este enfoque le permitió captar no solo el electorado de derecha, sino también a sectores de centro y a desencantados con la política convencional. Un ejemplo de su capacidad para construir alianzas fue la integración del grupo del exalcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, como gerente de regiones de su campaña.

Por otro lado, Paloma Valencia, figura representativa del uribismo y del Centro Democrático, contó con el apoyo formal de partidos tradicionales como el Conservador, Liberal, La U y Mira, pero este respaldo no se tradujo en una votación masiva. Se estima que muchos de sus votantes en la Gran Consulta por Colombia, realizada en marzo, terminaron migrationándose hacia De La Espriella en la primera vuelta.

Iván Cepeda Castro, candidato del Pacto Histórico, no logró el primer puesto como sugerían algunas encuestas, pero sus más de 9,6 millones de votos mantienen vivas sus aspiraciones de llegar a la presidencia. Su camino a la segunda vuelta dependerá de su capacidad para atraer a los votantes de Paloma Valencia, Sergio Fajardo y demás candidatos eliminados.

No obstante, la campaña de Cepeda ha estado marcada por la controversia respecto a los resultados del preconteo. El presidente, en un acto inusual, declaró que "no acepta los resultados del preconteo" de una firma privada, alegando irregularidades en el software de conteo. Estas afirmaciones fueron cuestionadas por expertos, exregistradores y políticos, quienes recordaron que los resultados del preconteo son informativos y que los oficiales corresponden al escrutinio final.

A pesar de ello, la sombra de las denuncias de irregularidades añade un elemento de incertidumbre al proceso electoral. La recta final hacia la segunda vuelta del 21 de junio se presenta como un escenario de negociación y atracción de votos. De La Espriella necesitaría convencer a poco más del 7% del electorado para alcanzar la mayoría absoluta, ya que parte de una base sólida del 43,74%.

Sin embargo, no está garantizado que el 6,92% de los votantes de Paloma Valencia se transfiera en bloque a su candidatura, pues algunos podrían inclinarse por Cepeda o abstenerse. A su vez, Cepeda, con el 40,9%, debe captar aproximadamente el 9% adicional para superar el 50%. Los votos de Sergio Fajardo (4,25%) y el voto en blanco (1,72%) serán clave en este esfuerzo.

Históricamente, en la primera vuelta de 2022, Gustavo Petro obtuvo 8,5 millones y Rodolfo Hernández 5,9 millones, lo que muestra un contexto de alta polarización. La campaña también ha estado marcada por denuncias de compra de votos, con cinco capturas reportadas recientemente, incluyendo el caso de una persona sorprendida con 110 millones de pesos en efectivo.

En definitiva, la segunda vuelta promete ser una competencia ajustada donde las alianzas tácticas y la capacidad de movilizar electores serán determinantes para definir el próximo presidente de Colombia





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