Segunda vuelta presidencial en el extranjero: ya se abrieron las primeras mesas de votación

La segunda vuelta presidencial en el extranjero ya ha comenzado con la apertura de las primeras mesas de votación en Nueva Zelanda. Un total de 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo pueden ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral.

La segunda vuelta presidencial en el extranjero ya ha comenzado con la apertura de las primeras mesas de votación en Nueva Zelanda . Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, un total de 1.441.661 colombianos en 67 países alrededor del mundo pueden ejercer su derecho al voto en esta jornada electoral.

La votación se extenderá durante toda la semana para facilitar la participación de los connacionales. Las primeras mesas de votación se abrieron en Auckland, Nueva Zelanda, a las 8:00 a. m. del lunes, momento en el que en Colombia aún eran las 3:00 p. m. del domingo.

A medida que avanza la jornada electoral, las urnas se irán abriendo en ciudades clave como Canberra, Sídney, Seúl, Pekín, Hong Kong, Shanghái, Manila, Nueva Delhi, Yakarta, Tokio, Kuala Lumpur, Singapur, Hanói, Bangkok y Cantón (Guangzhou). La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció oficialmente la apertura de las mesas de votación en el exterior, dando inicio formal a la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial para los colombianos residentes en el extranjero.

La diferencia horaria global hace que el proceso democrático ya esté en marcha en el continente asiático y en Oceanía. Los ciudadanos podrán acudir a ejercer su derecho al voto en las sedes consulares desde el día central de la elección, y los votantes podrán sufragar en los puestos de votación habituales adscritos para estas elecciones





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