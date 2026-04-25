Segundo Atentado con Explosivos Sacude el Valle del Cauca: Ataque en Palmira Tras Explosión en Cali

Un carro bomba explotó cerca del batallón Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca, horas después de un incidente similar en Cali. Las autoridades investigan y atribuyen el ataque al GAO-r 'Jaime Martínez'. No se reportaron heridos, pero sí daños materiales significativos. Se ha convocado a un Consejo de Seguridad.

La noche del 24 de abril, el departamento del Valle del Cauca fue sacudido por un segundo atentado con explosivos, esta vez cerca del batallón Agustín Codazzi en la ciudad de Palmira .

Este incidente se produjo en un lapso de tiempo alarmantemente corto después de la explosión de un vehículo en las inmediaciones del batallón Pichincha en la ciudad de Cali, generando una ola de preocupación y alerta en la región. Según los informes de las autoridades, la explosión en Palmira tuvo lugar aproximadamente a las 9 de la noche, cuando una fuerte detonación resonó en la zona.

Testigos presenciales y grabaciones de video capturaron imágenes impactantes de un carro bomba completamente destruido, con partes metálicas retorcidas y escombros dispersos a lo largo de la vía pública. La fuerza del impacto fue considerable, afectando la infraestructura circundante y generando un panorama desolador. Inmediatamente después de la explosión, la Tercera División del Ejército Nacional activó los protocolos de seguridad establecidos para asegurar el área y prevenir posibles riesgos adicionales.

Se implementó un cordón de seguridad para restringir el acceso a la zona afectada y permitir que los equipos de investigación y desactivación de explosivos realizaran su trabajo de manera segura y eficiente. La Gobernación del Valle del Cauca, ante la gravedad de la situación, anunció la convocatoria de un Consejo de Seguridad extraordinario para el sábado 25 de abril a las 8 de la mañana.

El objetivo de esta reunión es analizar la situación de seguridad en el departamento, evaluar las amenazas existentes y coordinar una respuesta integral y efectiva para proteger a la población civil y garantizar la estabilidad en la región. El teniente coronel Pedro Leguizamón, comandante del batallón de Ingenieros N.° 3 Agustín Codazzi, se dirigió a la opinión pública tras el atentado, confirmando que afortunadamente no se registraron víctimas personales.

Sin embargo, reconoció que el ataque causó daños materiales significativos en las instalaciones del batallón. Leguizamón detalló que el atentado fue perpetrado utilizando un vehículo cargado con artefactos explosivos, el cual lanzó tres cilindros que detonaron en diferentes puntos alrededor del batallón.

“La noche de hoy sufrimos un atentado terrorista en las instalaciones del Batallón de Ingenieros de Combate número 3, Coronel Agustín Codazzi, aproximadamente siendo las 21 horas”, declaró Leguizamón. “Queremos dar un parte de tranquilidad que al momento no tenemos personal lesionado y solo al momento se encuentran daños materiales dentro de las instalaciones”.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, condenó enérgicamente el atentado, calificándolo como un acto terrorista inaceptable que evidencia una escalada de violencia en el departamento. Toro expresó su preocupación por la creciente inseguridad en la región y advirtió que las autoridades están tomando todas las medidas necesarias para enfrentar esta amenaza.

“Los atentados de hoy en Cali y en Palmira son actos terroristas inaceptables que confirman que el Valle está enfrentando una escalada de violencia que no da espera”, afirmó la gobernadora. Las imágenes difundidas a través de las redes sociales muestran la magnitud de los daños causados por la explosión. La vía quedó completamente obstruida por los restos del vehículo destruido, dificultando el tránsito vehicular y generando congestión en la zona.

Equipos de emergencia y personal de seguridad se desplazaron al lugar del atentado para inspeccionar los restos, recopilar evidencias y brindar asistencia a los afectados. El Ejército Nacional ha atribuido la responsabilidad del ataque a estructuras armadas ilegales, específicamente al grupo armado organizado residual (GAO-r) “Jaime Martínez”, que está asociado al alias Iván Mordisco. Esta información sugiere que el atentado podría estar relacionado con la lucha por el control territorial y el narcotráfico en la región.

Las autoridades han intensificado las operaciones de búsqueda y captura de los responsables del atentado, con el objetivo de llevarlos ante la justicia y desmantelar las estructuras criminales que operan en el Valle del Cauca. La situación de seguridad en el departamento sigue siendo crítica, y se espera que las autoridades implementen medidas adicionales para proteger a la población civil y prevenir futuros ataques.

La comunidad local se encuentra en estado de alerta y exige una respuesta contundente por parte de las autoridades para garantizar su seguridad y bienestar





ELTIEMPO / 🏆 2. in CO We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Valle Del Cauca Palmira Atentado Explosión Terrorismo Ejército Nacional GAO-R Jaime Martínez Iván Mordisco Seguridad Cali

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Atentado con Carro Bomba Sacude Palmira, Valle del CaucaUn carro bomba explotó cerca del Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi en Palmira, Valle del Cauca, sin dejar víctimas mortales pero causando daños materiales. La gobernadora del Valle del Cauca solicita apoyo urgente al gobierno nacional ante la escalada de violencia.

Read more »

Ola de violencia en el Valle del Cauca: Atentados contra autoridades en Cali y PalmiraDos ataques con explosivos, aparentemente perpetrados por grupos armados ilegales, sacudieron el Valle del Cauca en menos de 12 horas. El incidente más reciente ocurrió en Palmira, dirigido contra el batallón de Ingenieros Agustín Codazzis. Las autoridades han reforzado la seguridad en la región e investigan los hechos, atribuyéndolos a disidentes del frente 'Jaimes Martínez'.

Read more »

Otro atentado con carro bomba en Palmira, Valle del Cauca: esto se sabeDOLAR

Read more »

Ola de Ataques con Explosivos Sacude el Valle del Cauca: Palmira y Cali en AlertaAtaques terroristas con explosivos en Palmira y Cali, cerca de instalaciones militares, generan preocupación y movilización de las autoridades. Se investigan los responsables y se refuerza la seguridad en la región.

Read more »

Escalada de violencia en el Valle del Cauca tras atentado con carro bomba en PalmiraLa gobernadora Dilian Francisca Toro denuncia un aumento de la violencia en el Valle del Cauca tras un atentado con carro bomba contra el batallón Agustín Codazzi y un intento fallido con un bus escolar lleno de explosivos en Cali. Solicita apoyo urgente al gobierno nacional y un fortalecimiento de la seguridad en la región.

Read more »

Ola de Atentados Sacude el Valle del Cauca: Ataques a Instalaciones Militares en Cali y PalmiraDos explosiones en Cali y Palmira, atribuidas a disidencias de las FARC, generan alarma en el Valle del Cauca. Las autoridades investigan una posible ofensiva coordinada contra la Fuerza Pública y anuncian medidas de seguridad extraordinarias.

Read more »