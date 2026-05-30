Seguridad electoral en Antioquia: Fuerza Pública garantiza votación pese a riesgos en 21 municipios

Las autoridades colombianas refuerzan la presencia militar y policial en zonas de riesgo para asegurar las elecciones, mientras grupos armados intentan coaccionar a los votantes. La situación humanitaria en Briceño se deteriora.

Más allá de los territorios en los que las autoridades han identificado riesgos para la jornada electoral, la mayor garantía de seguridad para las elecciones es la presencia de la Fuerza Pública , aunque sea una realidad que los criminales se mezclan entre la población civil y es difícil identificarlos.

En zonas como el corregimiento de Travesías, Las Auras, Pueblo Nuevo y Anorí, donde ha habido amenazas y desplazamientos, pero hay presencia de Ejército y Policía para que los ciudadanos puedan votar con tranquilidad. Hablamos de riesgo porque hay presencia de narcotraficantes en esas zonas. Pero otro que yo diría que es de mucho cuidado el domingo es Anorí y su zona rural.

Porque también estos días ha tenido amenazas, han Frente a otros municipios donde recientemente se señaló que podría haber constreñimiento de ilegales contra campesinos para que se carneticen y voten por cierto candidato, como Ituango y Yondó, las autoridades reiteraron que no han recibido denuncias, pero reconocieron que puede estar ocurriendo. Así las cosas, Martínez destacó que aunque hay riesgo en 21 municipios, las comunidades rurales, muy seguramente, han sido coaccionadas por estos grupos armados ilegales, porque hacen presencia en el territorio, o estarán incidiendo porque se vote por uno u otro candidato.

Pero es que una cosa es lo que ellos le digan al campesino y otra cosa es lo que ese ciudadano rural ejerza al momento de llegar a la mesa de votación. Ahí hay Fuerza Pública, indicó Martínez.

Sobre Briceño hay que recordar que tras el asesinato del periodista Mateo Pérez se vienen adelantando operativos por parte de la fuerza pública, donde incluso un menor de edad reclutado por las disidencias fue asesinado, además de otra mujer parte de ese grupo, y quedaron heridos alias Chalá y alias Mono Viejo, a los que las autoridades le siguen la pista.

Esta semana, además, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas y el Equipo Local de Coordinación de Antioquia advirtieron sobre el deterioro de la situación humanitaria en esa localidad del Norte del departamento, por cuenta de la persistencia de la confrontación entre grupos armados, que se disputan corredores estratégicos para el manejo de economías ilícitas como la minería ilegal. La población civil se encuentra atrapada entre los fuegos cruzados y las amenazas constantes, lo que genera desplazamientos forzados y limitaciones en el acceso a servicios básicos.

A pesar de ello, las autoridades insisten en que se han desplegado más de 50.000 efectivos en todo el país para proteger las urnas, con especial atención en los 21 municipios identificados como de mayor riesgo. En Antioquia, la Gobernación también ha coordinado con la Registraduría para garantizar que todas las mesas de votación estén instaladas y cuenten con la logística necesaria, incluso en las zonas más apartadas.

Los líderes sociales han hecho un llamado a la ciudadanía para que ejerza su derecho al voto con confianza, pero también han denunciado que en algunas veredas persiste la intimidación por parte de grupos armados. Frente a esta situación, el general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército, afirmó que se mantendrán los operativos de control territorial y que cualquier alteración del orden será atendida de inmediato.

Las elecciones se perfilan como una prueba crucial para la democracia colombiana, en un contexto de violencia persistente que busca socavar la voluntad popular. Sin embargo, la determinación de las instituciones y la presencia de la Fuerza Pública ofrecen un rayo de esperanza para que los ciudadanos puedan decidir su futuro sin miedo. La jornada del domingo será vigilada por observadores nacionales e internacionales, quienes ya han comenzado a llegar a las regiones más conflictivas.

Se espera que la participación sea alta, a pesar de las amenazas, como un gesto de resistencia frente a la violencia





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