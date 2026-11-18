Análisis detallado del enfoque en seguridad de Abelardo De la Espriella en sus primeros 100 días, destacando capturas, operaciones militares y alianzas internacionales.

Abelardo De la Espriella ha establecido en sus primeros 100 días de gobierno que la recuperación de la seguridad pública es la prioridad absoluta de su administración. A pesar de la existencia de otros desafíos críticos como el déficit fiscal y la crisis en el sector salud, el mandatario ha decidido priorizar el restablecimiento del orden y la tranquilidad para los ciudadanos colombianos.

Estrategia Directa del Comandante Supremo

El presidente De la Espriella ha adoptado un enfoque de mando directo, liderando personalmente las operaciones contra las estructuras criminales del país. Es frecuente observar al mandatario vestido con uniforme de combate y armas, participando en acciones nocturnas y madrugada contra delincuentes capturados, como el caso de Naín Pérez Toncel, alias Bendito Menor, dado de baja en Riohacha el 4 de septiembre.

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Esta presencia física no es percibida por su entorno como una mera puesta en escena política, sino como un compromiso genuino con la defensa nacional. El primer soldado del país no delega estas funciones a funcionarios subalternos, exigiendo conocimiento detallado de cada maniobra militar y policial desplegada a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Operaciones Ofensivas y Recuperación Territorial

La administración ha ejecutado bombardeos estratégicos contra jefes del ELN en la frontera con Venezuela el 30 de octubre, demostrando una acción agresiva contra organizaciones narcoterroristas. Estas intervenciones en regiones como el Catatumbo, Arauca y Guaviare han permitido a la fuerza pública recuperar el control territorial que se había perdido durante los cuatro años anteriores bajo la gestión anterior.

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Los indicadores de seguridad reflejan estos esfuerzos ofensivos. Las tasas de secuestro y extorsión han experimentado una disminución considerable en este primer trimestre del mandato. La estrategia busca neutralizar la capacidad operativa de las bandas delictivas mediante la desarticulación física de sus mandos y la incautación masiva de activos ilegales.

Cifras de Impacto y Alianzas Internacionales

Los datos recopilados desde el 7 de agosto muestran resultados contundentes contra el crimen organizado. Las autoridades han capturado a 32.500 personas señaladas de pertenecer a organizaciones criminales, muchas con antecedentes judiciales previos. Operaciones específicas como Diamante y Mano de Hierro en Bucaramanga han contribuido a estas cifras, capturando más de un centenar de delincuentes.

Además, se han incautado más de 130.000 kilos de estupefacientes, evidenciando una guerra frontal contra el narcotráfico. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración con organismos de inteligencia de Estados Unidos y el gobierno de Donald Trump, una alianza considerada indispensable para combatir las multinacionales del crimen que operan transfronterizamente.

Próximos Retos ante Amenazas Emergentes

A pesar de los avances, las autoridades enfrentan el desafío inmediato de neutralizar los ataques con drones realizados por organizaciones criminales en regiones específicas como el Catatumbo y el Cauca. Estas nuevas tácticas terroristas representan una evolución en las methods de confrontación que requiere respuestas ágiles y tecnología de punta por parte de las Fuerzas Militares y de Policía.