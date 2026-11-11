Seguridad en Washington: Tesoro se traslada a base militar tras amenaza iraní

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, fue trasladado a una base militar en Washington como respuesta a presuntas amenazas de Irán contra funcionarios estadounidenses.

El Secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se mudó de su residencia en Washington D.C. a una base militar para protegerse frente a amenazas reales de Irán dirigidas a funcionarios del gobierno anterior a Donald Trump.

Medidas inmediatas y motivo de la traslada

La decisión se tomó después de que el New York Times informara sobre una fotografía aérea de la mansión de Bessent publicada por el Wall Street Journal . La imagen permitió localizar la propiedad, adquirida por Bessent por 12,5 millones de dólares, y fue considerada un riesgo de seguridad.

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Según una fuente oficial, la publicación aumentó la preocupación de los funcionarios militares, quienes dijeron que "las preocupaciones en materia de seguridad comenzaron a aumentar" y que "ahora ha obligado al ministro a trasladarse a una base militar por su seguridad".

Contexto de amenazas y la respuesta de la agencia

El Departamento del Tesoro declaró que Bessent no se dejará intimidar por las amenazas y continuará con las sanciones económicas contra Irán para debilitar la Guardia Revolucionaria y su financiación.

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El secretario de Estado, Marco Rubio, también afirmó que la presión económica ha dejado a Irán "en ruinas" y consideró innecesario nuevos ataques militares.

Impacto en la seguridad de funcionarios estadounidenses

El traslado de Bessent forma parte de una serie de medidas de seguridad adoptadas por Washington, que incluyó la evacuación del personal no esencial de la embajada en Arabia Saudita y el retiro de aeronaves de bases en el Reino Unido.

Estas acciones responden a un panorama de amenazas iraníes que aumentaron después del ataque con drones de Donald Trump en enero de 2020 que resultó en la muerte del comandante Qassem Soleimani.

Perspectiva internacional y futuros movimientos

El riesgo de ataques dirigidos a ciudadanos estadounidenses en Oriente Medio y otras regiones, según el jefe de inteligencia ameri­ca Jay Clayton, se considera creciente.

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El Departamento del Tesoro mantiene la campaña de sanciones para aislar económicamente a Teherán, mientras la administración continúa investigando y mejorando las medidas de protección de sus funcionarios.