Seguridad nacional en juego: las visiones contrapuestas de los candidatos presidenciales

Un análisis profundo sobre las propuestas de los principales aspirantes a la presidencia en materia de seguridad, analizando sus diferencias en el control territorial, el narcotráfico y el rol de las fuerzas públicas.

La contienda electoral actual ha puesto la seguridad como el pilar fundamental del debate político. Ante el desgaste evidente de la política de paz total del gobierno vigente, los candidatos presidenciales han desplegado sus estrategias para enfrentar la crisis de violencia, el control territorial y el crimen organizado.

Aunque existe un consenso sobre la necesidad de retomar el orden, los caminos propuestos por Iván Cepeda, el candidato de Defensores de la Patria y la aspirante de la Gran Consulta por Colombia revelan visiones diametralmente opuestas sobre el rol del Estado y el uso de la fuerza pública. Iván Cepeda basa su propuesta en la seguridad humana, un enfoque que prioriza la atención a las causas estructurales de la violencia, como la pobreza y la desigualdad. Su plan de gobierno sugiere que la verdadera paz se construye mediante la garantía de derechos sociales, como educación y empleo digno. En términos de seguridad estratégica, Cepeda propone modernizar la inteligencia del Estado para combatir el cibercrimen y la minería ilegal mediante tecnología de punta, mientras evita la criminalización de los campesinos cocaleros, a quienes propone vincular mediante la legalización de usos lícitos de cultivos. Asimismo, busca integrar los acuerdos de paz previos como mecanismo para fortalecer la institucionalidad, apostando por la protección de líderes sociales y la democratización interna de las fuerzas militares. Por el contrario, el candidato de Defensores de la Patria propone una postura de firmeza absoluta bajo el lema de la patria milagro. Su eje principal es el rechazo frontal a cualquier diálogo con grupos al margen de la ley, calificando la política actual como una traición. Su receta para la seguridad incluye la reactivación de la fumigación aérea, el endurecimiento de la extradición y la creación de redes de seguridad ciudadana compuestas por reservistas. Este plan busca, de manera radical, desmantelar los poderes paralelos en el territorio y realizar una purga institucional para eliminar la corrupción que, según su visión, ha permitido que las economías ilegales penetren el aparato público, priorizando siempre el monopolio estatal de las armas. Finalmente, la visión de la Gran Consulta por Colombia se fundamenta en el orden y el incremento masivo de la capacidad operativa del Estado. La candidata sostiene que el país necesita una presencia militar y policial reforzada, proyectando la incorporación de 60.000 nuevos efectivos en total. Su propuesta incluye un aumento significativo en el presupuesto de defensa, aspirando a destinar un cuatro por ciento del PIB para la modernización tecnológica y logística de las fuerzas. Mientras los distintos candidatos exponen sus modelos, la ciudadanía observa un choque entre enfoques sociales, operativos y punitivos que definirán el futuro de la convivencia nacional durante los próximos cuatro años





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