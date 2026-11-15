Seis expulsiones en América vs. Red Bulls: Escándalo en Harrison

La pelea entre Club América y New York Red Bulls dejó seis expulsiones y objetos lanzados desde las tribunas. Conoce los detalles del incidente del 14 de noviembre.

Un partido amistoso de preparación entre el Club América de México y el New York Red Bulls de Estados Unidos, disputado el sábado 14 de noviembre de 2026 en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, culminó en un grave incidente disciplinario. Aunque la pausa de las competiciones oficiales por la fecha FIFA tenía como objetivo mantener el ritmo de juego, la tensión se desbordó en los últimos minutos cuando surgieron altercados violentos que involucraron a futbolistas de ambos conjuntos.

Origen del altercado y reacción violenta

El episodio crítico ocurrió aproximadamente al minuto 84 del encuentro, momento en el que el marcador favorecía 1-0 al conjunto estadounidense. La violencia estalló tras una disputa por el balón cerca del área del New York Red Bulls, donde Devin Padelford sujetó al joven delantero Adrián Fernández del Club América. Esta acción provocó una inmediata y agresiva reacción de los compañeros de Fernández, iniciando una cadena de empujones y reclamos que rápidamente escaló a una pelea corporal generalizada.

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Defensores clave como Emilio Lara se lanzaron a defender a su compañero, entrando en conflicto físico directo con los jugadores rivales. La confrontación no se limitó a los protagonistas inmediatos, ya que otros integrantes del plantel, incluyendo a Dagoberto Espinoza, Ramón Juárez y Andy Rojas, se unieron al forcejeo. La situación se intensificó cuando la altercación se trasladó hacia una de las esquinas del terreno de juego, cerca de las gradas, exponiendo a los jugadores a un riesgo adicional por la proximidad de los aficionados.

Lluvia de objetos desde las tribunas

Durante la pausa del juego para intentar separar a los futbolistas, la tensión en el estadio aumentó drásticamente debido a la intervención de espectadores hostiles. Imágenes captadas por redes sociales mostraron claramente cómo varios vasos de plástico y otros objetos fueron lanzados desde las tribunas hacia el campo de juego. Estos proyectiles cayeron en medio de la agrupación de jugadores y cuerpo técnico, complicando las labores de los árbitros para restablecer el orden y poniendo en peligro la integridad física de los involucrados.

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La participación de los aficionados prolongó la duración del conflicto, ya que el árbitro tuvo que detener el compromiso durante varios minutos adicionales para esperar a que cesaran los lanzamientos y asegurar que no hubiera heridos graves. Aunque no se ha reportado un balance oficial de lesionados por los objetos arrojados, ni se han anunciado sanciones específicas contra los aficionados identificados, la gravedad del acto de vandalismo está documentada en múltiples angulares de video compartidos digitalmente.

Sanciones y expulsiones oficiales

Tras lograr el control de la situación, el cuerpo arbitral tomó medidas disciplinarias severas que alteraron la composición táctica de ambos equipos. Se mostraron seis tarjetas rojas en total, distribuidas equitativamente con tres expulsiones para cada club. Por parte del Club América, fueron apartados del campo Emilio Lara, Ramón Juárez y Dagoberto Espinoza por su participación activa en el inicio y desarrollo de la pelea.

En el lado del New York Red Bulls, las expulsiones recayeron sobre Andy Rojas, Nehuén Benedetti y Ronald Donkor. La intervención fue tal que ambos cuadros terminaron el incidente con solo ocho jugadores efectivos en la cancha. El arquero Rodolfo Cota, junto con los cuerpos técnicos y jugadores suplentes, fue crucial en la contención física para evitar que el número de sancionados aumentara, separando a los contendientes antes de que pudiera reanudarse la actividad deportiva.

Consecuencias para el amistoso y los clubes

Aunque el encuentro pudo teóricamente continuar tras las expulsiones, el episodio mancha la narrativa del partido y queda como el hecho más memorable y controvertido de la jornada. El Club América y el New York Red Bulls debían utilizar este encuentro para afinar estrategias y ritmo de juego en un entorno neutral, pero la violencia eclipsó cualquier valor deportivo del amistoso. Las imágenes de la pelea y la invasión de objetos desde las gradas circulan ampliamente, generando un escándalo mediático inmediato que trasciende los resultados deportivos.