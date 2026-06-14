Seis muertos en colisión de helicópteros en Río de Janeiro; entre las víctimas hay un cantante

Un trágico accidente aéreo en la zona oeste de Río de Janeiro deja seis víctimas fatales, entre ellas un cantante, tras la colisión de dos helicópteros que se incendiaron al caer.

Seis personas perdieron la vida este domingo en un trágico accidente aéreo ocurrido en el barrio de Recreio dos Bandeirantes, en la zona oeste de Río de Janeiro, Brasil.

Dos helicópteros colisionaron en pleno vuelo alrededor de las 9 de la mañana, hora local, desencadenando una serie de eventos que conmocionaron a la comunidad local y a todo el país. Las autoridades locales confirmaron que entre las víctimas se encuentra un cantante, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, pero que ha sido identificado por medios locales como un artista de la escena musical brasileña.

La colisión provocó que ambos helicópteros se estrellaran en áreas residenciales y comerciales, esparciendo fragmentos de las aeronaves sobre varios edificios y vehículos. Uno de los helicópteros cayó en un estacionamiento privado, incendiándose y dañando aproximadamente veinte vehículos eléctricos que estaban estacionados en el lugar. Los equipos de emergencia, incluyendo bomberos y personal de rescate, llegaron rápidamente al lugar para controlar el incendio y buscar posibles sobrevivientes, aunque lamentablemente no se encontraron personas con vida.

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, Fabio Contreiras, detalló que en una primera inspección se hallaron cinco cuerpos en una de las aeronaves y el sexto en la otra, que cayó a unos 100 metros de distancia. Las labores de remoción de restos y la investigación de las causas continúan bajo la coordinación del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), organismo adscrito a la Fuerza Aérea Brasileña.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ofreció una conferencia de prensa en la que expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó la experiencia de los pilotos involucrados. Según Cavaliere, ambos pilotos eran instructores con amplia trayectoria en la aviación. En uno de los helicópteros viajaban cinco personas, incluyendo al piloto y un pasajero extranjero cuya nacionalidad no fue precisada, mientras que en el otro helicóptero solo iba el piloto.

Las aeronaves realizaban vuelos de traslado hacia Angra dos Reis y la región serrana del estado de Río de Janeiro, destinos turísticos populares. Las autoridades ya están recopilando grabaciones de cámaras de seguridad de la zona para apoyar las investigaciones. El accidente ha generado gran consternación en Brasil, especialmente porque una de las víctimas era un cantante conocido.

Aunque las autoridades no han confirmado su nombre, fuentes de la prensa local indican que se trata de un artista con cierta popularidad en el país. La noticia ha dominado los titulares de los principales medios brasileños, y se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre su identidad. La comunidad de Recreio dos Bandeirantes se ha visto profundamente afectada, y muchos residentes expresaron su shock por la violencia del impacto y el incendio resultante.

Los equipos de bomberos trabajaron intensamente para extinguir las llamas y evitar que se propagaran a edificios cercanos. Afortunadamente, no se reportaron heridos entre la población civil, solo los daños materiales ya mencionados. El Cenipa ha iniciado las pesquisas para determinar las causas de la colisión. Entre las hipótesis que se barajan se encuentran posibles fallas mecánicas, errores humanos o condiciones climáticas adversas, aunque los expertos señalaron que el clima en el momento del accidente era favorable.

Se espera que el informe preliminar esté listo en los próximos días. Este trágico suceso se suma a una serie de accidentes aéreos en Brasil en los últimos meses, lo que ha generado un debate sobre la seguridad de la aviación civil en el país. Las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas necesarias para prevenir futuras tragedias





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