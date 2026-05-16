Seis sindicatos de empleados públicos de Barrancabermeja se declaran en huelga por incumplimiento de aumento salarial

Trabajadores de la Alcaldía de Barrancabermeja se declararon en huelga exigiendo el cumplimiento del acuerdo salarial pactado el año pasado, después de que la administración municipal no aplicara el 2% adicional de incremento salarial anunciado

Más de 400 empleados públicos de la Alcaldía de Barrancabermeja , afiliados a seis organizaciones sindicales, empezaron una huelga general tras considerar que la administración municipal no cumple con el acuerdo salarial pactado el año anterior.

Según los manifestantes, la Alcaldía incumplió el 2% adicional en el aumento salarial, ordenado por el Gobierno Nacional y establecido en el Decreto 037 de 2025. Esto ha generado un conflicto que se arrastra desde 2025, cuando iniciaron las negociaciones entre las partes para dar un seguimiento al compromiso adquirido. Los representantes de los sindicatos alegan que, a pesar de los esfuerzos por establecer un diálogo, no han logrado un consenso con las autoridades locales.

Según Rafael Hernández, líder sindical, el alcalde no solo rompió las promesas realizadas, sino que también rechazó las demandas de los trabajadores en recientes reuniones, violando directamente sus derechos laborales. Por esta razón, los sindicatos se declararon en huelga y advierten que podrían definir la 'hora cero', momento en que paralizarán por completo sus actividades laborales.

Por su parte, la administración argumenta que el Distrito no cuenta con el presupuesto para cubrir el aumento adicional del 7% y asegura que su decisión está sustentada en una certificación de la Secretaría de Hacienda, que asegura que no hay recursos presupuestales suficientes. Sin embargo, los trabajadores discrepan de este argumento, pues consideran que la Alcaldía si dispone de los fondos necesarios para cumplir con lo pactado.

Repudían que, pese a haber autorizado una adición presupuestal de más de 40 mil millones de pesos correspondientes a fondos no ejecutados del año anterior, no hay voluntad política para destinar partidos del presupuesto a las reclamaciones sindicales. En lo que respecta a las protestas, los sindicatos han lanzado jornadas de manifestaciones pacíficas frente a la Alcaldía, con cierres parciales de las instalaciones en las mañanas y tardes como una forma de presión para cumplir con sus exigencias.

Esta es la primera vez en la historia que los seis sindicatos de empleados públicos de Barrancabermeja se unen bajo una misma bandera para exigir el cumplimiento de un acuerdo laboral. Esta medida ha generado tensiones y expectativa por cómo se desarrollará el diálogo en los próximos días





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