Seis viviendas destruidas por incendio en Villa Caracas de Barranquilla

Un voraz fuego arrasó seis casas de madera en Barranquilla la madrugada del 13 de noviembre de 2026. La emergencia causó lesiones leves y requirió la intervención masiva de bomberos en el sector de El Bosque.

Un desastroso incendio consumió completamente seis viviendas ubicadas en el sector de Vida Caracas, perteneciente al barrio El Bosque de la ciudad de Barranquilla, durante las primeras horas de la madrugada del viernes 13 de noviembre de 2026. La emergencia fue confirmada oficialmente por el comandante Edwin Pacheco, quien dirige al Cuerpo de Bomberos de la capital del departamento del Atlántico, quien informó que la alerta fue recibida a las 3:00 de la mañana tras las llamadas de los vecinos de la zona.

Detalle del siniestro y afectados

Edwin Pacheco, comandante del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, sostuvo que fueron alertados por los vecinos del sector de la calle 63 con carrera 9, de Vida Caracas, la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026. El comandante explicó que la situación fue presentada en la madrugada de hoy a 3:00 de la mañana y se trató de un incendio en el sector de Vida Caracas, barrio El Bosque, donde seis viviendas quedaron totalmente arrasadas por las llamas.

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El líder de los bomberos aclaró que, al referirse a viviendas, hablaba específicamente de estructuras hechas de madera, caracterizando la zona como un sector bastante subnormal que corresponde a invasiones. Durante la contención del fuego, una persona resultó lesionada de manera leve al intentar sofocar las llamas por su cuenta, siendo enviada posteriormente a un centro asistencial cercano donde recibió la atención médica necesaria.

Operación de extinción y recursos

Para hacer frente a la magnitud del desastre, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla desplegó un operativo mayor que incluyó tres máquinas del cuerpo, incluyendo un carrotanque con una capacidad de 3.540 galones. Edwin Pacheco detalló que las unidades estuvieron realizando labores de control del incendio, remoción de escombros y enfriamiento de la zona hasta casi las 6:00 de la mañana del viernes.

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El comandante explicó que la naturaleza de las construcciones y la densidad del sector exigieron una respuesta robusta, indicando que se necesitaron entre 15 y 18 unidades para atender la emergencia de manera efectiva. La intervención de los bomberos fue crucial para evitar que el fuego se propagara a las estructuras vecinas, logrando estabilizar el perímetro afectado en unas tres horas de trabajo continuo.

Causas y responsabilidad en infraestructura

Ante las interrogantes sobre el origen exacto del fuego, Edwin Pacheco señaló que el problema radica en la infraestructura eléctrica precaria del lugar, ya que en este sector viven numerosas familias conectadas a una sola línea eléctrica. Esto significa que los residentes no están cumpliendo con las recomendaciones ni con las normas técnicas de seguridad vigentes, una situación que requiere una revisión inmediata por parte de la entidad del servicio público responsable de la energía.

El comandante expresó su profundo pesar por la pérdida de las viviendas de las familias afectadas, pero enfatizó la necesidad prioritaria de evitar tragedias humanas a futuro. Pacheco recomendó prestar mayor atención a cómo estos vecinos construyen sus casitas de madera, reconociendo la fuerte necesidad habitacional pero reiterando la obligación de cumplir las normas para prevenir cuestiones graves.

Investigación oficial en curso

Actualmente, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla ha iniciado las investigaciones formales para determinar con precisión los detalles técnicos sobre cómo se originó el incendio. Los peritos del cuerpo están recopilando evidencia en la zona para establecer si la causa fue exclusivamente eléctrica, por negligencia humana o por algún otro factor que haya desencadenado el desastre, asegurando que los hallazgos se harán públicos conforme avance el proceso oficial.