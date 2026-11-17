Brasil venció 7-0 a Singapur en un partido amistoso disputado en el Estadio Nacional de la ciudad-estado asiática, marcando un fin de año contundente.

La Selección brasileña de fútbol completó un dominio total y abrumador al derrotar a Singapur con una goleada histórica de 7-0. El partido amistoso se disputó este martes en el Estadio Nacional de la ciudad-estado asiática, sirviendo como el cierre oficial del calendario deportivo para el equipo pentacampeón mundial. Este resultado contundente contrasta marcadamente con las dificultades recientes del equipo, ofreciendo un respiro táctico y moral antes del receso invernal.

Actuación histórica de Vinícius Junior

Vinícius Junior se consolidó como la figura central del encuentro al registrar su primer tripletes con la camiseta de Brasil, demostrando una letalidad precisa frente a una defensa local desorganizada. El extremo del Real Madrid abrió el marcador a los nueve minutos tras una asistencia clave de Bruno Guimarães, quien interceptó una salida de balón rival. La eficiencia brasileña no cesó, ya que Vinícius sumó su segundo gol poco después, aprovechando una entrega anticipada de Endrick en un contragolpe veloz. El remate final de la estrella brasileña llegó a los 21 minutos, concluyendo una triangulación técnica con Estevão y el propio Bruno Guimarães que dejó al portero singapurensin opción alguna.

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Goles de Endrick y debut de Allan

Endrick continuó la racha anotadora en el minuto 31, disparando con fuerza desde fuera del área para llevar el marcador a 4-0 y confirmar la superioridad brasileña en la primera mitad. Aunque dos goles anulados a Estevão y Rayan habrían ampliado aún más la diferencia, el equipo mantenía un control absoluto. En el segundo tiempo, Estevão amplió la cuenta a los 51 minutos tras ejecutar con precisión un tiro libre directo, mientras Rayan aumentó la diferencia a los 65 minutos con una jugada individual de gran calidad. El cierre definitivo lo firmó Allan, que hacía su debut oficial con la Selección brasileña, marcando a los 74 minutos tras un centro desviado que encontró el fondo de la red.

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Contexto de Carlo Ancelotti y sanciones

El entrenador interino Francesco Mauri lideró este despliegue ofensivo en ausencia del titular Carlo Ancelotti, quien se encuentra suspendido tras recibir una tarjeta roja directa en el amistoso previo disputado el sábado contra Japón. El equipo también tuvo que enfrentar la baja del delantero Raphinha, también sancionado por acumulación de tarjetas, lo que obligó a ajustes tácticos significativos en la alineación titular. A pesar de la derrota 3-2 ante Japón en el mismo escenario, esta victoria rotunda ante el rival 148º del ranking FIFA permite mitigar parcialmente la presión sobre la dirección técnica y la planificación del equipo para el próximo ciclo.

Próximos pasos en el calendario FIFA

La Selección brasileña no participará en nuevas competiciones hasta marzo de 2027, momento en el que se reanudará el calendario FIFA para la preparación de la próxima Copa del Mundo. Durante este largo período de inactividad, el cuerpo técnico utilizará el tiempo para evaluar a las nuevas figuras como Allan y Estevão, consolidando la identidad del equipo bajo la futura dirección de Carlo Ancelotti. El objetivo es asegurar una transición fluida hacia los primeros encuentros oficiales del año próximo, donde se enfrentará a rivales que aún están por definirse en los próximos ciclos de clasificación.