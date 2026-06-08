Selección Colombia afina detalles para el Mundial 2026 tras victorias en amistosos

La Selección Colombia ganó sus dos amistosos de preparación ante Costa Rica y Jordania, y ahora se enfoca en su debut mundialista del 17 de junio contra Uzbekistán en el Estadio Azteca. El partido será transmitido por Canal RCN y sus plataformas digitales.

Antes de su participación en el Mundial 2026 , la Selección Colombia , con los 26 jugadores elegidos por Néstor Lorenzo , disputó dos amistosos y los ganó.

El primero fue en el estadio El Campín vs. Costa Rica, y el marcador final fue 3-1 a favor con anotaciones de Dávinson Sánchez, Luis Díaz y Luis Suárez. Además, ya en territorio estadounidense, exactamente en San Diego, California, la amarilla enfrentó a Jordania y la venció 2-0 con goles de Jhon Arias. Estos triunfos permitieron al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento del equipo en distintas fases del juego.

La defensa mostró solidez, aunque se evidenciaron algunos desajustes en transiciones defensivas que serán corregidos en los entrenamientos previos al debut. El mediocampo, liderado por James Rodríguez y Jefferson Lerma, generó múltiples oportunidades de gol, mientras que la delantera demostró efectividad con la dupla conformada por Díaz y Suárez.

Ahora, a cuatro días de la inauguración del Mundial, ya terminaron los exámenes de preparación y la Selección Colombia deberá centrarse en potenciar sus fortalezas y corregir sus errores para encarar el certamen mundialista. La afición colombiana espera con ansias el debut, confiando en que el equipo logre superar la fase de grupos y alcanzar instancias decisivas, como en las ediciones de 2014 y 2018.

El próximo partido de la Selección Colombia será el debut en la Copa del Mundo 2026. Este encuentro está programado para el próximo 17 de junio, a las 9:00 de la noche, vs. Uzbekistán, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Mientras tanto, Portugal y República Democrática del Congo, que son los otros dos rivales del grupo, jugarán el mismo día, pero a las 12:00 del mediodía y en el NRG Stadium de Houston.

El grupo D se presenta como uno de los más equilibrados del torneo. Portugal, con su talento individual, y la República Democrática del Congo, con su fortaleza física, serán rivales de cuidado. Colombia, por su parte, apuesta por el juego colectivo y la experiencia de jugadores que han militado en las mejores ligas del mundo. El primer partido contra Uzbekistán es crucial para tomar ventaja en la tabla de posiciones.

Un triunfo daría confianza al equipo de cara a los siguientes compromisos. El entrenador Néstor Lorenzo ha insistido en la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos y no subestimar a ningún adversario. El partido de la Selección Colombia vs. Uzbekistán se transmitirá en vivo por la señal principal del Canal RCN.

Además, para las personas que estén interesadas en seguir el encuentro desde los entornos digitales, también habrá transmisiones en vivo en el TikTok y el YouTube de Canal RCN. Asimismo, tenga en cuenta que La Suplente estará reaccionando al partido en vivo en la cuenta de YouTube de Deportes RCN. La cobertura incluirá análisis previo, entrevistas exclusivas y el minuto a minuto del encuentro.

Los comentaristas destacarán el desempeño de figuras como Luis Díaz, quien llega en un gran momento futbolístico tras su destacada temporada en Europa. También se espera que el público colombiano, tanto en el estadio como desde casa, brinde un apoyo incondicional al combinado nacional. La hinchada ha demostrado ser una de las más apasionadas del mundo y en esta ocasión no será la excepción.

Con una mezcla de juventud y experiencia, Colombia busca escribir un nuevo capítulo glorioso en su historia mundialista. La cuenta regresiva ha comenzado y la ilusión crece con cada día que pasa





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