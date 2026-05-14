Selección Colombia ajusta su plantilla rumbo al duelo contra Uzbekistán

El entrenador Lorenzo define la lista final de convocados, priorizando la recuperación física de James Rodríguez y evaluando el rendimiento defensivo tras los tropiezos en marzo.

El proceso de conformación de la nómina definitiva de la Selección Colombia ha entrado en una fase decisiva y llena de tensiones competitivas. El cuerpo técnico, liderado por el entrenador Lorenzo , ha trabajado con un grupo extenso de futbolistas, pero la realidad es que el listado final deberá reducirse considerablemente, eliminando como mínimo a doce jugadores para optimizar la dinámica del equipo.

Esta situación ha generado una atmósfera de alta exigencia, donde cada entrenamiento se convierte en una final para aquellos que aspiran a estar en la lista oficial que será entregada al cierre de este mes. En este escenario, la incertidumbre rodea a nombres como Edier Ocampo y Andrés Felipe Román, cuya permanencia depende de que no surjan imprevistos de último momento que alteren la planificación táctica del estratega argentino.

La disputa por los puestos en la defensa es particularmente intensa, especialmente en el sector de los marcadores izquierdos. Jugadores de la talla de Cristian Borja, Junior Hernández, Déiver Machado, Johan Mojica y Álvaro Angulo se encuentran luchando por apenas dos plazas disponibles.

No obstante, analizando las convocatorias habituales y el rendimiento reciente, todo indica que Mojica y Machado son los candidatos con mayor probabilidad de asegurar su lugar. Por otro lado, la zona central está compuesta por Juan David Cabal, Carlos Cuesta, Willer Ditta, Jhon Lucumí y Yerry Mina. En este grupo, se prevé que uno deba ser descartado, siendo Romaña el candidato más probable para salir del proceso.

Cabe destacar que Juan David Cabal goza de una confianza ciega por parte de Lorenzo, respaldado además por su desempeño en la Juventus de Italia, lo que lo posiciona como una pieza fundamental en el esquema defensivo. En el corazón del equipo, la competencia es igualmente feroz.

La lista preliminar incluye a figuras como Jaminton Campaz, Jefferson Lerma, Jorge Carrascal, Kevin Castaño, Sebastián Gómez, Juan Guillermo Cuadrado, Nelson Deossa, Richard Ríos, Juan Camilo Portilla, Gustavo Puerta, Juan Fernando Quintero, Juan Manuel Rengifo, Johan Rojas, Jhon Arias y el capitán James Rodríguez. Mientras que algunos jugadores como Juan Fernando Quintero y Yaser Asprilla buscan consolidar su rol, otros como Kevin Castaño han visto fluctuar su protagonismo en clubes como River Plate.

A pesar de las dudas, existen jugadores considerados 'intocables' debido a su calidad indiscutible y peso en el juego: Luis Díaz, Luis Suárez, Jhon Córdoba y, por supuesto, James Rodríguez. Este último es tratado con una consideración especial; el entrenador ha diseñado un plan de trabajos físicos personalizados para que el volante llegue en su mejor condición posible y recupere el nivel que lo llevó a la cima del fútbol mundial.

El camino hacia el próximo compromiso no ha estado exento de dificultades. El entrenador Lorenzo recordó que las recientes derrotas en los amistosos de marzo ante potencias como Croacia y Francia habían generado una profunda preocupación por el bajo rendimiento colectivo.

Sin embargo, el técnico sostiene que esos golpes fueron necesarios para generar una 'despertada' en el grupo y corregir errores estructurales. En una charla reciente en Estados Unidos, Lorenzo y James acordaron que la falta de minutos en competencia debe compensarse con un complemento físico riguroso. James se unirá a la concentración tras cumplir sus compromisos en la MLS con Minnesota, con la mirada puesta en el debut el 17 de junio frente a Uzbekistán en la Ciudad de México.

Un dato notable es la ausencia de Radamel Falcao García en la lista, marcando una nueva etapa en el ataque cafetero. Incluso se mencionó la preocupación por la salud de jugadores clave, citando el caso de hospitalización de un jugador del Bayern Múnich, subrayando la fragilidad física que el equipo debe superar para alcanzar el éxito





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