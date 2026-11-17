La Selección Colombia jugará contra Chile en el estadio Monumental David Arellano debido al mal estado de la grama en el Nacional. Mantienen el horario y Lorenzo prepara cambios para consolidar el recambio generacional de cara al Mundial 2030.

La Selección Colombia modificará su escenario deportivo para la última competición del año 2026. El equipo no enfrentará a Chile en el estadio Nacional de Santiago, como estaba programado originalmente. En su lugar, disputará el encuentro en el estadio Monumental David Arellano. Esta decisión se tomó debido a que el césped del primer recinto no cumplía con las condiciones necesarias para recibir un partido de alcance internacional.

Cambio logístico mantiene horario de inicio

A pesar de la necesidad de una reestructuración logística por parte de ambas federaciones, el cronograma de la actividad no se alteró. El duelo que cierra la fecha FIFA de noviembre comenzará a las 6:00 p.m., tal como se había anunciado inicialmente. Este partido representa el cierre del año futbolístico para la escuadra tricolor y busca restablecer la confianza tras los esfuerzos realizados en convocatorias anteriores.

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Estrategia de Néstor Lorenzo para el once inicial

El técnico Néstor Lorenzo, quien asumió el cargo en 2022 y dirigió al equipo en el Mundial de Norteamérica, anunció que introducirá modificaciones tácticas para esta cita. El estratega colombiano espera dar minutos a los futbolistas que no han tenido suficiente rodaje en esta convocatoria específica. Sin embargo, también se compromete a mantener a los jugadores de base, aquellos con mayor jerarquía, dentro del alineamiento inicial para garantizar la estabilidad del equipo.

Dávinson Sánchez se perfila como el nuevo capitán y el líder fundamental de la defensa que presentará Lorenzo en este encuentro. El timonel explicó que es necesario evaluar el rendimiento de los nuevos convocantes en partidos intensos y difíciles. Según sus palabras, participar en un duelo de esta envergadura permitirá una mejor valoración de cada jugador que llegue al escenario.

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El peso histórico y el objetivo de ganar en Santiago

La Selección Colombia busca su primera victoria en el Monumental de Santiago desde el año 2012. En aquel histórico triunfo, la Tricolor se impuso con un marcador de 1-3, con goles anotados por Teo Gutiérrez, Radamel Falcao y James Rodríguez. El reto actual es revertir esa sequía de más de una década en un escenario que se considera complicado para el equipo austral, especialmente después de mostrar un nivel alto en el partido disputado el viernes en Cali.

Visión a futuro y consolidación generacional

Este encuentro se presenta como un escenario idóneo para consolidar piezas clave en el proceso de recambio generacional que apenas inicia en el fútbol colombiano. El objetivo de la dirección técnica es que, de aquí a la Copa América del 2028, el nuevo grupo esté completamente consolidado. Es probable que el torneo continental se celebre en Estados Unidos, lo que añade una capa de presión y expectativa al resultado.

Más allá de la planificación lejana, la prioridad inmediata es buscar la victoria para ser la base del cuadro criollo de cara al Mundial del 2030. Néstor Lorenzo espera reencontrar el poderío ofensivo del equipo, al mismo tiempo que mantienen el sólido rendimiento defensivo mostrado recientemente. El técnico destacó que ver a los nuevos jugadores rendir bien en un partido difícil será fundamental para la evaluación final del cuerpo técnico antes de los próximos compromisos internacionales.