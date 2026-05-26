Selección Colombia confirma lista para el Mundial y cambia planes

La Selección Colombia ha confirmado la lista de 26 jugadores que disputará la Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran Sebastián Villa y Jhon Jader Durán, quienes fueron convocados para el Mundial.

El director técnico de la Selección Colombia , Néstor Lorenzo , confirmó la lista de 26 jugadores que disputará la Copa del Mundo. Entre ellos se encuentran Sebastián Villa y Jhon Jader Durán , quienes fueron convocados para el Mundial.

Esta decisión marca un cambio en los planes de la Selección Colombia antes del torneo. Aunque no se ha confirmado oficialmente, se rumorea que Juanfer Quintero podría regresar al FPC. En otro orden de cosas, el Giro de Italia 2026 se puede seguir en vivo por la señal de RCN a partir de este viernes 8 de mayo.

Por otro lado, el equipo dirigido por Fabián Bustos de Millonarios llega segundo en la zona con ocho puntos, lo que lo coloca a un paso de clasificar en la Sudamericana. La convocatoria de Millonarios para enfrentar a O'Higgins incluye a varios jugadores clave, lo que podría darles la ventaja necesaria para clasificar.

En cuanto a la actualidad futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco se unen en un espacio de conversación donde revisan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, análisis, anécdotas y buen humor. Camila Osorio, la colombiana que pasó a la segunda ronda del Roland Garros, comparte su fórmula para seguir soñando en el torneo. La final de Conferencia Este de NBA se calentó con el empate de Spurs en el juego 4 ante Oklahoma.

Por último, Jhon Durán se robó las miradas en Colombia después de regresar a Envigado FC





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