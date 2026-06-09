Selección Colombia Femenina clasifica al Mundial y apunta al tricampeonato en Conmebol Liga de Naciones

La selección femenina de Colombia aseguró su boleto a la Copa del Mundo y ahora busca el título de la Conmebol Liga de Naciones. El entrenador Alfredo Arias anunció la ambición de conquistar el tricampeonato, mientras que el delantero Cristian Barrios resaltó la unidad en el vestuario. Además, otros deportes como el ciclismo femenino con la Vuelta a Colombia y el baloncesto profesional con el primer título de Toros del Valle, también destacaron en la jornada deportiva colombiana.

La selección colombiana femenina de fútbol aseguró su clasificación a la Copa del Mundo y ahora se enfoca en la conquista del título de la Conmebol Liga de Naciones.

Este logro representa un hito importante para el fútbol femenino del país, que continúa demostrando su crecimiento y competitividad a nivel internacional. Las jugadoras, bajo la dirección técnica de su cuerpo técnico, han mostrado un nivel de juego elevado y una gran cohesión de equipo, lo que les permitió superar las instancias decisivas de la eliminatoria.

En medio de la celebración por la clasificación al mundial, el entrenador Alfredo Arias, quien lidera este proceso, no ocultó su ambición y declaró que van por el tricampeonato. Esta afirmación refleja la confianza y la mentalidad ganadora que reina en el vestuario colombiano.

Arias valoró especialmente la victoria en la final contra el que consideró el mejor equipo de la temporada en la Conmebol Liga de Naciones, un triunfo que consolida el trabajo realizado y sirve como base para enfrentar los próximos desafíos. Por otro lado, el atacante Cristian Barrios, figura destacada del equipo, compartió una emotiva confesión sobre el ambiente interno.

Destacó el respaldo permanente entre los jugadores y la construcción de un entorno familiar en el vestuario, elementos que han sido claves para el rendimiento colectivo. Su declaración El equipo de mis amores resumió el sentimiento de unidad que caracteriza a esta selección. En otras noticias deportivas del país, el ciclismo femenino también está en la mira.

La Vuelta a Colombia Femenina 2026 está en su etapa decisiva, y Lilibeth Chacón ganó en la jornada en el Santuario, acercándose más al título general de la competencia. Todos los highlights y la cobertura completa de esta carrera podrán seguirse a partir del martes 2 de junio por el Canal RCN y la aplicación de RCN, ofreciendo a los aficionados la oportunidad de vivir las emociones de cada etapa. También hubo alegría en el baloncesto profesional colombiano.

Toros del Valle consiguió su primer título en la historia del baloncesto profesional nacional. En un partido final con un escenario repleto de aficionados, el equipo visitante, dirigido por Bernardo Fitz González, desplegó personalidad, jerarquía y sangre fría para alzarse con el campeonato, marcando un hito para la franquicia y el baloncesto de la región del Valle del Cauca.

En el fútbol masculino, el Junior de Barranquilla también tuvo sus titulares, con menciones a figuras como Luis Fernando Muriel y declaraciones de su técnico. Asimismo, en el ámbito internacional, la selección de Noruega, que jugará el Mundial, ha generado curiosidad con su celebración temática de vikingos, mientras se prepara para su debut el 17 de junio contra Irak en el grupo I, que comparte con Francia y Senegal.

Además, el ciclista colombiano Arboleda triunfó en Francia, ganando una carrera importante gracias a su experiencia internacional y dominio en la última etapa. Finalmente, el programa de radio y televisión con Hernán Peláez y Martín De Francisco continúa siendo un espacio de conversación futbolera de referencia, donde se revisa la actualidad y la memoria del fútbol con resultados, análisis, anécdotas y buen humor, contribuyendo al debate y disfrute del deporte en Colombia





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