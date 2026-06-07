Selección Colombia femenina clasifica al Mundial y va por el título de Conmebol Liga de Naciones; Vuelta a Colombia Femenina entra en fase decisiva

La Selección Colombiana femenina aseguró su cupo a la Copa del Mundo y ahora se prepara para disputar el título de la Conmebol Liga de Naciones. En ciclismo, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 define su campeona con una contrarreloj final. Además, emoción en la pole del Gran Premio de Mónaco y Noruega se presenta con temática vikinga antes del Mundial.

La Selección Colombia femenina ha logrado asegurar su clasificación a la próxima Copa del Mundo, un hito que celebra el país y que marca un antes y un después en el fútbol femenino nacional.

Este logro no solo representa el talento y la dedicación de las jugadoras, sino también el trabajo constante de cuerpo técnico y el apoyo de la afición. Ahora, con la vista puesta en el futuro inmediato, el equipo busca conquistar el título de la Conmebol Liga de Naciones, un torneo que reúne a las mejores selecciones sudamericanas y que servirá como una prueba de nivel antes de la cita mundialista.

La motivación está en su punto más alto, y las futbolistas colombianas han demostrado en cada partido que están listas para dar batalla y poner en alto el nombre de Colombia. Paralelamente, el ciclismo femenino también vive momentos de gran emoción con la Vuelta a Colombia Femenina 2026.

Desde este martes 2 de junio, las emociones de esta competencia podrán seguidas a través del Canal RCN y la aplicación móvil de RCN, lo que garantiza una cobertura amplia y accesible para todos los aficionados. La carrera ha entrado en su etapa decisiva y la lucha por el título se mantiene más abierta que nunca.

En la reciente etapa, la ciclista Lilibeth Chacón se alzó con la victoria en la jornada con final en Santuario, una actuación que le permite acercarse peligrosamente al liderato de la general. La definición del podio y la camiseta de líder se decidirá este domingo con una exigente contrarreloj individual de 30 kilómetros que recorrerá el trayecto entre el Ingenio Risaralda y Apía.

Esta prueba contrarreloj será clave para determinar quién se corona campeona de esta edición de la Vuelta a Colombia femenina, prometiendo un final de alta velocidad y estrategia. En el ámbito del automovilismo, el Gran Premio de Mónaco ha ofrecido una clasificación apasionante, con una pole position que ha dejado a los aficionados al borde de sus asientos.

El italiano Antonelli ha sorprendido al marcar el mejor tiempo, superando a figuras establecidas como Max Verstappen y Lewis Hamilton, quienes completarán la primera línea de salida. Esta sesión de clasificación ha sido un ejemplo de la competitividad extrema que caracteriza a la Fórmula 1, donde cualquier detalle puede marcar la diferencia.

La carrera de este domingo en las calles de Mónaco será una oportunidad para ver si Antonelli puede mantener el ritmo en la prueba larga o si los experimentados Verstappen y Hamilton logran revertir la situación. Por otro lado, la Selección de Noruega, clasificada también para el Mundial, ha llamado la atención por su particular forma de vivir la pasión del torneo.

Vestidos como vikingos, los jugadores noruegos han mostrado su identidad cultural mientras se preparan para el debut el 17 de junio contra Irak, en el Grupo I que comparten con Francia y Senegal. El equipo nórdico, conocido por su carácter combativo, busca hacer historia en su participación y ha encontrado en esta celebración preliminary una manera de conectar con sus raíces y con la afición que los sigue alrededor del mundo.

Mientras tanto, en el partido amistoso previo al Mundial entre Colombia y Jordania, los hinchas han estado atentos a los detalles de este encuentro que sirve como última prueba antes de la cita orbital. La hora y la transmisión en vivo de este juego han sido seguidas con interés por los seguidores de la Selección Colombia, que buscan ver cómo ajusta su juego el técnico y qué jugadores llegan en mejor forma.

Este partido, aunque no oficial, es clave para afinar detalles tácticos y para que los futbolistas ganen ritmo de competencia. Además, en el espacio de conversación futbolera que conduce Hernán Peláez junto a Martín De Francisco, se repasa la actualidad y la memoria del fútbol con análisis, resultados, anécdotas y buen humor.

Este programa se ha convertido en un referente para los amantes del deporte rey, donde se discuten desde los pormenores de los partidos más importantes hasta los recuerdos que han marcado la historia del fútbol colombiano e internacional. Las diferentes disciplinas deportivas han ocupado los titulares en estas jornadas, mostrando que el deporte en Colombia y el mundo sigue generando historias de superación, emoción y orgullo nacional





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