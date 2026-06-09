Selección Colombia femenina clasifica al Mundial y va por la Conmebol Liga de Naciones; Toros del Valle hacen historia en baloncesto y Junior busca el tricampeonato

La selección colombiana femenina aseguró su boleto a la Copa del Mundo y ahora apunta al título de la Conmebol Liga de Naciones. Mientras tanto, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 llega a su fase final con Lilibeth Chacón como protagonista, y el baloncesto nacional celebra el primer campeonato de los Toros del Valle. En el fútbol masculino, Junior de Barranquilla, con Alfredo Arias y Cristian Barrios, manifestó su objetivo de alcanzar el tricampeonato tras vencer al mejor equipo de la temporada.

La selección colombiana femenina de fútbol ha asegurado su clasificación a la Copa del Mundo y ahora se enfoca en la conquista del título de la Conmebol Liga de Naciones.

Este logro representa un hito importante para el fútbol femenino del país, que demuestra un crecimiento constante y competitividad a nivel internacional. El torneo de la Conmebol Liga de Naciones se presenta como una nueva oportunidad para que las jugadoras colombianas consoliden su proyecto y busquen el máximo trofeo continental.

Paralelamente, la Vuelta a Colombia Femenina 2026 está en su fase decisiva, con transmisión completa a través del Canal RCN y su aplicación digital, llevando las emociones del ciclismo femenino a todos los hogares. La competencia ciclística ha mostrado un nivel altísimo, con destaque para Lilibeth Chacón, quien ganó en la etapa del Santuario y se acercó significativamente al título general.

Además, el pedalista colombiano Arboleda cosechó una victoria importante en Francia, exhibiendo su experiencia y calidad en una carrera de alto nivel. En el baloncesto, los Toros del Valle hicieron historia al ganar su primer título profesional, tras una final en la que mostraron jerarquía y sangre fría ante un público que llenó el escenario. El equipo, dirigido por Bernardo Fitz González, celebró un campeonato que marca un precedente en el baloncesto colombiano.

En el fútbol masculino, Junior de Barranquilla y su entrenador Alfredo Arias, tras coronarse campeón, expresaron la ambición de buscar el tricampeonato, destacando la dificultad de haber derrotado en la final al que consideraron el mejor equipo de la temporada. El delantero Cristian Barrios, también campeón, compartió una emotiva confesión sobre el ambiente familiar y el respaldo mutuo dentro del vestuario.

Por otro lado, Luis Fernando Muriel, figura reconocida del fútbol colombiano, se menciona en el contexto de noticias deportivas. Fuera de Colombia, la selección de Noruega, que se enfrentará en el Mundial a Francia, Senegal e Irak, prepara su debut del 17 de junio con una campaña llamativa, como vestirse de vikingos para palpitar la pasión del torneo.

En un espacio de conversación futbolera, Hernán Peláez y Martín De Francisco analizan la actualidad y la memoria del fútbol, con resultados, anécdotas y buen humor. Mientras tanto, se reveló la decisión detrás del penal fallado por el jugador Morelos, aunque no se detalla en este fragmento, lo que añade un punto de interés en la cobertura deportiva.

En conjunto, estas noticias reflejan un momento vibrante para el deporte colombiano, con logros en fútbol femenino, ciclismo, baloncesto y fútbol masculino, además de la expectativa por el desempeño de las selecciones en competencias internacionales





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