La Selección Colombia femenina inicia preparación para el Mundial 2027 con dos amistosos ante Australia en noviembre y diciembre bajo dirección de Angelo Marsiglia.

La Selección Colombia femenina de fútbol da inicio oficial a su ciclo de preparación para la Copa Mundial de la FIFA que se celebrará el próximo año, específicamente entre el 24 de junio y el 25 de julio. El seleccionador vallecaucano, Angelo Marsiglia, ha convocado a sus principales figuras para enfrentar un desafío inmediato y complejo en el calendario internacional. El equipo nacional se enfrenta a la Selección de Australia en un bloque de dos partidos amistosos que servirán como termómetro clave para el torneo continental y global.

Detalles del duelo inaugural con Australia

El primer compromiso de esta etapa de preparación está fijado para el sábado 28 de noviembre, aunque el horario de disputa representa un reto logístico y de audiencia significativo para los seguidores nacionales. El partido comenzará a las 3:35 de la madrugada en el huso horario de Colombia, debido a la diferencia horaria que oscila entre 13 y 16 horas con respecto a Australia. Este horario atípico obliga a la hinchada a madrugar considerablemente para presenciar el inicio de la campaña rumbo al 2027.

Also read Video: emotivo momento ocurrió en el Colombia vs. Honduras por el Mundial Sub-17

Roster dirigido por Angelo Marsiglia

El plantel que viaja o se prepara para estos encuentros cuenta con el liderazgo técnico de Angelo Marsiglia y está integrado por jugadoras de renombre internacional. Entre las figuras destacadas que formarán parte de esta convocatoria se encuentran Linda Caicedo y Gabriela Rodríguez, actrices principales en los grandes eventos del fútbol mundial actual. La presencia de estas talentosas futbolistas refuerza la aspiración de las Cafeteras por mantenerse entre las potencias sudamericanas.

Contexto de Colombia en el Mundial 2027

Colombia, junto con Argentina y Brasil, se consolida como uno de los tres grandes representantes de Sudamérica en la próxima Copa Mundial Femenina de 2027. Esta clasificación directa subraya la importancia de cada minuto jugado en los amistosos internacionales, ya que el nivel de competencia será extraordinario. La preparación no solo busca ganar puntos, sino asentar la identidad de juego que el técnico Marsiglia ha proyectado para el escenario global.

Advertisement

Segundo partido y sorteo del torneo

La etapa de preparación se cerrará con un segundo enfrentamiento contra las australianas programado para el miércoles 2 de diciembre, también disputado a las 3:35 de la madrugada colombiana. Este duelo marcará el cierre de esta fase previa antes de un evento crucial para el fútbol femenino continental. Inmediatamente después, el 11 de diciembre a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el sorteo oficial que definirá los grupos del torneo mundialista.

Impacto en la afición y próximos pasos

A pesar de los horarios inconvenientes, el apoyo de la afición colombiana será un factor determinante para medir la fuerza del equipo en estas instancias finales de preparación. Los directivos y el cuerpo técnico buscan consolidar la confianza del grupo antes de la ceremonia de clasificación en diciembre. Cada minuto en estos amistosos contra Australia será analizado minuciosamente para ajustar detalles tácticos antes de la fecha de inicio del Mundial.