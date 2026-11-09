Selección Colombia inicia concentración en Cali con nueve jugadores clave

La Albirroja prepara su cierre de año con duelos amistosos ante Chile. Néstor Lorenzo define la lista con novedades y la baja de Luis Díaz para los partidos del 13 y 17 de noviembre.

La Selección Colombia masculina de mayores dio un paso fundamental hacia su compromiso final del ciclo en Cali. El cuerpo técnico, dirigido por el entrenador argentino Néstor Lorenzo, ya ha comenzado a configurar la estrategia para los dos partidos amistosos contra Chile que cerrarán el calendario internacional de 2026. Con la llegada de los primeros nueve futbolistas, el proceso de preparación oficial se ha activado en la capital vallecaucana, sentando las bases para lo que será una semana intensiva de trabajo.

Llegada de jugadores a la concentración de Cali

El cuerpo técnico de la Selección Colombia llegó el pasado sábado al hotel donde se realizará la concentración en la capital vallecaucana. Durante la mañana del domingo, el grupo comenzó a incrementarse con la incorporación de los primeros cuatro elementos: Matías Orozco, Juan David Arizala, Samuel Velásquez y Juan Manuel Rengifo. Esta primera tanda de arribos marcó el inicio operativo de la preparación para los próximos duelos.

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Poco después, se sumaron al hotel otros cinco futbolistas clave para la convocatoria: Óscar Perea, Dávinson Sánchez, Édier Ocampo, Camilo Vargas y Luis Suárez. Esta llegada consolidó el núcleo inicial del equipo que trabajará en la base de la estrategia táctica. Está previsto que el resto de los convocados arribe entre este lunes y martes para completar la nómina definitiva de 26 futbolistas.

Bajas importantes y nuevas figuras en la lista

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es la ausencia del extremo Luis Díaz. El jugador del Bayern de Múnich no fue incluido en la lista debido a una lesión muscular que sufrió el pasado 21 de octubre, durante el empate 2-2 frente al Arsenal por la Liga de Campeones de Europa. Esta lesión lo mantuvo alejado del campo de juego justo antes del inicio de este bloque de partidos.

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El extremo alemán tampoco había participado en la anterior fecha FIFA, entre septiembre y octubre. En aquel momento, se acordó darle descanso tras conversaciones entre el cuerpo técnico colombiano y su club. Esta decisión previa buscaba gestionar su fatiga, pero la lesión posterior lo dejó fuera de las opciones inmediatas. La baja deja un vacío ofensivo que el cuerpo técnico deberá suplir con otras alternativas.

La convocatoria también trae novedades en busca de ampliar las opciones tácticas del combinado nacional. Juan Arizala, Camilo Mena y Daniel Mosquera aparecen como nuevas caras en el proceso bajo la tutela de Lorenzo. Estas incorporaciones buscan refrescar el panorama y ofrecer diferentes alternativas ofensivas al director técnico.

En la portería, la lista presenta cambios relevantes. Devis Vásquez vuelve a recibir el llamado después de no ser convocado desde 2023, lo que indica una valoración de su estado físico reciente. Camilo Vargas destaca como uno de los habituales titulares durante el camino hacia el Mundial de 2026. Aldair Quintana completa el grupo de guardametas junto a Vásquez, ofreciendo tres opciones para dirigir la defensa.

Programación de los duelos contra Chile

La primera práctica oficial del combinado nacional se realizará este lunes a puerta cerrada. El entrenamiento tendrá lugar en la sede deportiva del América de Cali, ubicada en Cascajal. Este ejercicio cerrado permitirá al cuerpo técnico evaluar la integración de los jugadores recién llegados sin presiones externas.

El primer compromiso entre Colombia y Chile se disputará este viernes 13 de noviembre en el estadio Pascual Guerrero de Cali. El encuentro comenzará a partir de las 7:00 de la noche, con un ambiente expectante en la localidad. Este partido servirá como el primer termómetro para la adaptación del equipo bajo la nueva dinámica de preparación.

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Cuatro días después, el martes 17, desde las 6:00 p.m., ambos equipos volverán a encontrarse. Este segundo enfrentamiento se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, lo que implica un cambio de escenario y un desafío adicional por el desplazamiento internacional. La doble presentación busca afinar la estrategia antes del fin de año.

Expertos lideran la base del equipo nacional

La base de futbolistas experimentados se mantiene sólida con nombres reconocidos en el fútbol profesional. Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Jéfferson Lerma y Jhon Arias tendrán la responsabilidad de aportar su experiencia en esta última doble presentación del año. Su presencia en la lista garantiza liderazgo y estabilidad en los momentos clave del juego.

Estos jugadores han demostrado su capacidad para enfrentar presión en competiciones internacionales. Su rol será fundamental para guiar a las figuras más jóvenes que se incorporan al proceso. La combinación de juventud y experiencia define la estructura del equipo para los próximos dos encuentros.

La concentración en Cali representa una oportunidad para definir la identidad del equipo en 2026. Con los detalles de la lista casi completos, la atención se centra en cómo el cuerpo técnico logrará integrar a los nuevos talentos con la columna vertebral del plantel. El objetivo es alcanzar el máximo rendimiento para ambos partidos contra Chile.