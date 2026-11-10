Selección Colombia se concentra en Cali antes del duelo ante Chile

La Selección Colombia reúne en Cali a sus convocados para preparar el doble enfrentamiento ante Chile, bajo la dirección de Néstor Lorenzo, en la Sucursal del Cielo.

La Selección Colombia afronta en Cali un examen ante Chile, un partido que, según el análisis previo, debería ganar el equipo local por la actualidad de ambos conjuntos y por la localía a favor de la Tricolor. Los convocados comenzaron a llegar desde el domingo 8 de noviembre a la Sucursal del Cielo, donde el director técnico Néstor Lorenzo arma la escuadra que tendrá a su disposición.

Los últimos jugadores en incorporarse al grupo lo hicieron el lunes 10 de noviembre: Yáser Asprilla, del Girona, Jhon Lucumí, de la Juventus, Gustavo Puerta, del Olympiacos, y Daniel Arcila, del León. Con su llegada, la plantilla empieza a tomar forma para la preparación del encuentro.

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Convocados se reúnen en Cali para enfrentar a Chile

La concentración de la Selección Colombia en Cali ya cuenta con un grupo amplio de futbolistas que llegaron antes de Asprilla, Lucumí, Puerta y Arcila. Entre ellos figuran Matías Orozco, Juan David Arizala, Samuel Velásquez, Juan Manuel Rengifo, Óscar Perea, Davinson Sánchez, Édier Ocampo, Camilo Vargas, Luis Suárez, Jhon Solís, Devis Vásquez, Daniel Mosquera, Jefferson Lerma, Aldair Quintana, Daniel Muñoz, Óscar Cortés, Kevin Andrade, Camilo Mena, Juan David Cabal y Nelson Deossa.

El cuerpo técnico que dirige Néstor Lorenzo entrenará en la sede de Cascajal, casa del América de Cali, durante los días previos al doble enfrentamiento contra Chile. Según la información disponible, Colombia tendrá nuevamente un compromiso ante la afición caleña después de 27 años.

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Jhon Arias y Camilo Durán, las llegadas pendientes

La Selección Colombia todavía espera la llegada de dos futbolistas que pueden ser determinantes. El primero es Jhon Arias, señalado como líder dentro del equipo, y el segundo es Camilo Durán, que atraviesa un gran momento con el Celtic de Escocia.

Pese a la ausencia de esos dos nombres en la concentración, el técnico cuenta con jugadores de buena calidad para el recambio. La fase de dejar atrás a algunos referentes y darles oportunidades a los nuevos sigue siendo el objetivo principal del cuerpo técnico comandado por el argentino.

Lorenzo busca reacomodar el equipo y mantener el nivel

Néstor Lorenzo tiene como reto reacomodar a su equipo y sostener un buen nivel, tal como lo mostró en la fase de grupos de la Copa del Mundo Norteamérica 2026. El entrenador también analiza los partidos de septiembre y de inicios de octubre ante México, Paraguay y Perú, que le sirvieron para sacar conclusiones.

El seleccionador entiende que en el fútbol de selecciones los procesos avanzan con más lentitud por la distancia entre partidos. Aun así, Lorenzo planea dejar una buena imagen con los futbolistas que ya están en Cali, con la obligación de mejorar el juego, gustar y ganar.