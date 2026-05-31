Selección Colombia se despide en Bogotá ante Costa Rica antes del Mundial 2026

A un mes de su debut en el Mundial 2026, la Selección Colombia enfrenta a Costa Rica en su último amistoso antes del torneo. El equipo busca recuperar la confianza tras derrotas en marzo y ajustar su juego de mediocampo y defensa.

Falta exactamente un mes y dieciocho días para que la Selección Colombia dé inicio a su participación en la Copa Mundial de la FIFA que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Los cafeteros se medirán en su primer encuentro del Grupo H ante la selección de Uzbekistán, lo que marcará su séptima appearance en una cita orbital. Pese a los resultados adversos obtenidos en los últimos amistosos de preparación, con derrotas ante Croacia y Francia en el mes de marzo, el optimismo y las expectativas en torno al combinado nacional colombiano se mantienen arrolladores.

El director técnico argentino Néstor Lorenzo ha completado una semana de trabajo con los 26 futbolistas convocados, en una concentración que busca corregir los errores visibles en aquellos duelos y dar forma al equipo que enfrentará su primer exigente desafío previo al torneo. La Tricolor se medirá este lunes 1 de junio contra Costa Rica en el estadio El Campín de Bogotá, en lo que será su choque de despedida antes de emprender el viaje hacia Norteamérica.

El partido, que se esperasea a reventar con miles de aficionados, representa una última oportunidad crucial para ofrecer una imagen solvente y reconstruir la confianza tanto en la plantilla como en la hinchada. Los aspectos que más preocuparon en los enfrentamientos contra los gigantes europeos fueron la falta de fluidez en el juego de mediocampo, una línea defensiva que mostró vulnerabilidades y una valla que no transmite la seguridadRequired.

Figuras clave como el extremo Luis Díaz, que se pone a punto para su debut mundialista, y el experimentado centrocampista James Rodríguez apuntan a liderar el aparato ofensivo. Por su parte, el lateral Johan Mojica destacó la importancia del duelo: "Son partidos que ayudan para el rodaje, al nivel de confianza para el equipo y para darle continuidad a lo que venimos compitiendo. Hay que darle una importancia de 100 puntos".

Del otro lado, Costa Rica arriba con la autoestima golpeada tras caer 0-5 ante Irán y empatar 2-2 con Jordania en marzo, bajo la dirección del también argentino Fernando Batista, resultados que profundizaron las dudas y terminaron por costarles su clasificación a la Copa del Mundo. El partido está programado para iniciar a las 6:00 p.m. y será transmitido a través de los canales Gol Caracol, Ditu, Fútbol RCN y la aplicación Canal RCN





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