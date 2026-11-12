Selección Colombia Sub-17 inicia Mundial en Catar contra Japón

La Selección Colombia Sub-17 debutará el 21 de noviembre en Catar ante Japón. Con Fredy Hurtado como técnico, la tricolor busca el triunfo en su grupo L del mundial.

La octava participación histórica de la Selección Colombia Sub-17 en un Mundial de la FIFA comenzará de forma oficial el próximo sábado 21 de noviembre. El equipo nacional se enfrentará a su par de Japón en un duelo clave que abre el ciclo de competencia para la tricolor en este torneo de alto nivel.

El campeonato continental se desarrollará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en Doha, Catar. Esta nación asiática cuenta con infraestructura de primer mundo gracias al éxito rotundo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, evento que tuvo como ganadora a Argentina. Los escenarios deportivos utilizados en la cita anterior permanecen intactos y listos para albergar a las selecciones juveniles más prometedoras del planeta.

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Convocatoria y Origen de los Jugadores

El entrenador colombiano Fredy Hurtado ha seleccionado a los 21 futbolistas que representarán al país en territorio asiático. La composición del plantel refleja una fuerte base en la cantera nacional, con 14 jugadores aportados por la Liga Antioqueña de Fútbol. Estos incluyen talentos de Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín, así como de los clubes formativos Estudiantil y Arco Zaragoza.

Entre las figuras destacadas se encuentra Samuel Martínez, canterano de Nacional que fichó por el Liverpool de Inglaterra. También resalta la presencia del colomboespañol Gorka Abascal, quien milita actualmente en las filas del Real Madrid. Esta mezcla de talento local y experiencia internacional busca equilibrar la dinámica del equipo para los desafíos por venir.

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Desafío Inicial y Favoritos del Grupo

El conjunto patrio integra el grupo L de la competición, compartido con Japón, Honduras y Serbia. El enfrentamiento inaugural contra los nipones se presenta como una prueba fundamental para medir la capacidad del plantel, el cual llega con la confianza derivada de ganar el Sudamericano en Paraguay. La filosofía de juego de los asiáticos es muy formativa y sus buenas presentaciones recientes los convierten en un rival de alta calidad.

Aunque Japón es un adversario formidable, la Selección Colombia es considerada la gran favorita de su grupo. Los analistas señalan que la tricolor tiene todas las herramientas para levantar la mano en esta ronda inicial. El objetivo es claro: consolidar una posición sólida para avanzar en la competencia y sumar puntos vitales.

Competencia Europea y Objetivos Futuros

Se espera que los cafeteros planten cara contra las selecciones europeas que participan en el torneo. Estas naciones, junto con la selección de Marruecos, son identificadas como los máximos favoritos para alzarse con el título mundial. El rendimiento de Colombia ante estos rivales europeos determinará gran parte de su trayectoria en el campeonato.

La lista definitiva de 21 jugadores incluye arqueros como Luigi Ortíz del Deportivo Cali, Samuel Martínez Córdoba del Envigado FC y Camilo Blandón del CD Estudiantil. La defensa está liderada por Jhan Moreno de Atlético Nacional, Santiago Vallecilla del Deportivo Cali, Edwin Estrella de Arco Zaragoza, Anderson Murillo del DIM, Weiner Martínez del Envigado FC y Juan Fori del CD Estudiantil.

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El medio campo cuenta con la presencia de Simón Rojas y Samuel Martínez Valencia de Atlético Nacional, Eider Carrillo, Luis Maturana y José Escorcia del DIM, Jacky Muñoz del Barranquilla FC, Santiago Romaña del Fortaleza CEIF, y Miguel Agámez del Junior. Finalmente, la delantera estará integrada por Matías Caicedo del Atlético Huila, Adrián Mosquera del DIM y Edwin Echeverría de Atlético Nacional. Este grupo está listo para vestir los colores amarillo, azul y rojo en el escenario mundial.