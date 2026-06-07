Selección Colombia ultima detalles antes del Mundial 2026 con amistoso contra Jordania

En el último partido de preparación, la Selección Colombia enfrentó a Jordania en San Diego. El técnico Néstor Lorenzo tuvo solo 90 minutos para ajustar el equipo de cara al debut contra Argentina en el Mundial 2026, mientras se habla de posibles cambios y la necesidad de mejorar aspectos defensivos. Además, James Rodríguez y su familia respondieron a las críticas y pidieron unidad.

La Selección Colombia se enfrentará a Jordania en su último partido de preparación antes del Mundial 2026 , un encuentro que se disputará en San Diego, Estados Unidos.

Este juego servirá al técnico Néstor Lorenzo para realizar ajustes finales en el equipo, aunque el tiempo de trabajo se ha reducido a solo 90 minutos, lo que limita las opciones de prueba. El rival, aunque no es de la misma categoría de un mundialista, ofreció resistencia y dejó en evidencia algunas dificultades defensivas, especialmente en el retroceso y los rechazos, además de puntos bajos que deberán corregirse antes del debut.

Durante la rueda de prensa, el entrenador reconoció que la presión en algunos momentos no fue la ideal y que hay gestos individuales que necesitan mejorarse, aunque valoró el esfuerzo colectivo. También admitió que existió cierto temor por posibles lesiones, pese a tratarse de un partido de fiesta, debido a la proximidad de la competencia. Otro tema que surgió en la previa fue la polémica con James Rodríguez, tras un supuesto desplante y un video de Antonella Petro.

El jugador respondió a través de sus redes sociales, agradeciendo el aliento y pidiendo unidad alrededor de la Selección. Su madre, por su parte, salió a defenderlo y solicitó que se respete su privacidad, recordando que formó a sus hijos con valores. El cuerpo técnico y los capitanes han enfatizado la necesidad de blindarse ante las críticas y los elogios, manteniendo el foco en el objetivo común.

Aunque_no_allí, no todos los jugadores llegan en igualdad de condiciones: algunos vienen de exitosas temporadas en sus clubes, mientras que otros deben recuperar ritmo después de lesiones o falta de minutos. El dilema para Lorenzo es si arriesgar con cambios drásticos y darle rodaje al equipo titular potencial, o conservar la base que ha trabajado durante la concentración. El debut en el Mundial 2026 será contra Argentina, dentro de un grupo que también incluye a Argelia y Austria.

Colombia buscará llegar lo más lejos posible, aunque el técnico prefiere pensar partido a partido. La aspiración es alcanzar la final, pero para eso hay que superar primero una fase de grupos complicada. El nivel físico de los rivales, especialmente los europeos, supondrá una exigencia adicional. Mientras tanto, el ambiente en torno al equipo se mantiene entre la expectativa y la cautela, con mensajes de unidad y orgullo Nacional.

Los jugadores saben que deben demostrar su nivel en el campo y no solo en los discursos. La última prueba contra Jordania, pese a no ser un rival mundialista, sirve para afinar detalles y ganar confianza antes de un desafío histórico





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