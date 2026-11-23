Un empate 1-1 entre Colombia y Marruecos derivó en una pelea masiva durante el Mundial de Talla Baja 2026 en Rabat, requiriendo la intervención policial para restablecer el orden.

La Selección Colombia protagonizó un grave incidente de violencia durante su enfrentamiento ante Marruecos en el Mundial de Talla Baja 2026. El partido, desarrollado en la ciudad de Rabat el 23 de noviembre de 2026, concluyó con un empate 1-1, pero el resultado deportivo se vio empañado por una gresca masiva entre jugadores y personal técnico.

Origen del conflicto y detonante violento

La tensión comenzó a elevarse en los últimos minutos del encuentro cuando el combinado nacional colombiano logró igualar el marcador. Inmediatamente después de la anotación, los jugadores nacionales celebraron de manera intensa frente a la afición y el banquillo marroquí. Esta reacción fue interpretada como una falta de respeto por el equipo local, lo que provocó que los marroquíes respondieran con empujones y agresiones físicas. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea generalizada que involucró a múltiples integrantes de ambos vestuarios.

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Intervención de autoridades y cuerpo policial

La escena degeneró en tal grado que fue necesaria la intervención inmediata de las autoridades y el cuerpo policial para separar a los contendientes y frenar la batalla. Los staffs técnicos de ambas selecciones también se involucraron activamente en el intento de desescalar la tensión, pero la violencia ya había estallado. Las imágenes de la confrontación se hicieron virales rápidamente en las redes sociales, mostrando el grado de alteración de los ánimos en el terreno de juego. Este incidente ocurrió pocos días después de que el colombiano Andrés Pérez noqueara a su rival en otro partido, generando debates sobre fair play.

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Clasificación a cuartos de final y contexto histórico

A pesar del lamentable incidente, tanto Colombia como Marruecos mantienen encaminada su participación hacia los cuartos de final. Colombia cerró su fase de grupos con cuatro puntos, resultado de su victoria inicial 1-0 ante Estados Unidos y este empate 1-1 con Marruecos. Por su parte, Marruecos también acumula cuatro puntos tras vencer 2-0 a Guatemala en su debut. Esta competición representa la segunda edición de la Copa Mundial de Talla Baja, siendo la primera realizada en Argentina en 2023, donde los anfitriones se alzaron con el título local.

Próximos pasos y definición del campeón

El torneo avanza hacia su recta final con la definición de las últimas clasificaciones. Colombia enfrentará a Guatemala en su último partido de grupo, mientras que Marruecos medirá fuerzas con Estados Unidos. La fecha clave para conocer al ganador definitivo está fijada para el 30 de noviembre de 2026. Argentina vuelve a posicionarse como un fuerte candidato al título tras asegurar su pase a la ronda eliminatoria, manteniendo la expectativa de un campeonato competitivo y lleno de emociones en territorio marroquí.