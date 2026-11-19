La selección de Rusia vistió uniformes soviéticos para vencer a Venezuela con doblete de Miranchuk, rindiendo homenaje al legado deportivo y político de la extinta Unión Soviética.

La selección de fútbol de Rusia celebró una victoria significativa en un partido amistoso que trascendió el terreno de juego para convertirse en un acto de memoria histórica. El encuentro, disputado el martes 17 de noviembre en la ciudad de Krasnodar, enfrentó al cuadro ruso contra Venezuela, culminando con un triunfo local que puso en primer plano el legado de la antigua Unión Soviética.

Homenaje visual a la antigua URSS

El equipo dirigido por Valeri Karpin utilizó uniformes especiales que evocaban visualmente a la histórica selección de la Unión Soviética. Los jugadores lucieron camisetas de color rojo intenso, mangas largas y dorsales que replicaban el diseño característico de las décadas de 1950 y 1960, creando una atmósfera nostálgica en el estadio. Esta iniciativa estética fue una colaboración entre la marca oficial que patrocina a la selección, Jogel, y la compañía de indumentaria Olovo, quienes diseñaron una colección especial denominada Ochoba.

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El homenaje no se limitó únicamente a las prendas de los futbolistas; también incluyó balones de cuero antiguos que reforzaban la temática retro. La estética soviética contrastaba marcadamente con el contexto político internacional del mismo día, ya que en China se llevaba a cabo una cumbre extraordinaria con la presencia de los líderes Donald Trump, Vladímir Putin y Xi Jinping, aunque el evento deportivo se mantuvo enfocado en su identidad nacional histórica.

Rendimiento en cancha y resultados del partido

En el terreno de juego, la selección rusa demostró su superioridad técnica, ofreciendo un espectáculo completo ante el público local. El marcador final reflejó este dominio, con el equipo triunfando gracias a los goles del mediocampista Alexey Miranchuk, quien anotó un doblete decisivo a los minutos 59 y 75 del encuentro. Este resultado permitió a los anfitriones cerrar una etapa competitiva con fuerza, a pesar de las ausencias competitivas en torneos oficiales.

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Venezuela también participó en el desarrollo táctico del partido, contando con la presencia de Eduard Bello como titular en el once inicial del cuadro visitante. La interacción entre ambos equipos sirvió como una prueba importante de condición física y estrategia para ambas delegaciones, manteniendo el ritmo competitivo internacional a través de encuentros de carácter amistoso.

Matvey Safonov rinde tributo a Lev Yashin

Uno de los momentos más notables de la jornada fue la indumentaria utilizada por el portero ruso Matvey Safonov, arquero del Paris Saint-Germain francés. Safonov vistió un atuendo completamente negro y salió al campo luciendo una boina, un guiño deliberado al legendario Lev Yashin, el único guardameta en la historia en ganar el Balón de Oro. Esta elección de vestimenta honró al ídolo soviético, quien es considerado por muchos expertos y aficionados como el mejor portero de todos los tiempos.

La referencia a Yashin se sustenta en un historial estadístico impresionante. Durante su carrera en la extinta Liga Soviética, Yashin atajó 326 partidos con el Dinamo de Moscú y mantuvo su arco en cero en 270 ocasiones, una marca inédita que se mantuvo vigente hasta el día de hoy. Su eficiencia también fue crucial en los penales, donde atajó 150 lanzamientos, superando por casi 100 a Rogério Ceni, quien ocupa el segundo lugar en la lista histórica de paradas.

Contexto actual y próximos pasos deportivos

La presencia de Matvey Safonov en la portería rusa se interpreta como un reflejo de la excelencia actual que honra el pasado glorioso del fútbol nacional. El buen rendimiento del portero en su equipo actual, campeón de Europa, lo convierte en un digno sucesor simbólico del legado dejado por Yashin. Esta conexión histórica añade profundidad al momento presente de la selección rusa.

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Mientras se espera la resolución de la situación con la posible reincorporación de Rusia a los torneos oficiales de la UEFA y la FIFA, la selección continuará su preparación mediante partidos amistosos. Estos encuentros sirven como base para mantener la competitividad y la cohesión del equipo bajo la dirección técnica de Valeri Karpin, asegurando que el nivel deportivo se mantenga alto a pesar del aislamiento en las competencias organizadas por los organismos rectores mundiales.