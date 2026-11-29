La Secretaría de Salud de Santander clausuró un dispensario de 60 años en Bucaramanga tras una queja. Afecta a 80 fórmulas y 10 trabajadores en el sector de la salud.

La Secretaría de Salud de Santander ordenó el sellamiento del dispensario de la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Bucaramanga, poniendo fin a más de 60 años de actividad ininterrumpida. Esta medida administrativa suspende la preparación y distribución de 80 fórmulas medicinales distintas, interrumpiendo un servicio histórico que ha atendido a cientos de fieles y ciudadanos vulnerables en la región.

Clausura tras denuncias y faltas sanitarias

La intervención definitiva comenzó el 17 de septiembre de este año, fecha en la que se presentó una queja anónima ante el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). La entidad remitió el informe a la Secretaría de Salud de Santander el 15 de octubre. Posteriormente, el 17 de noviembre, dos inspectores oficiales acudieron al lugar para realizar la inspección correspondiente.

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Las autoridades sanitarias determinaron incumplimientos graves en los requisitos básicos de higiene y registro, lo que justificó el cierre inmediato de la puerta del dispensario. El padre Aristóbulo Chaparro Ballesteros, sacerdote y psicólogo encargado de la instalación, confirmó que el recinto está cerrado y sellado, aunque él y otro religioso continúan supervisando las condiciones internas para evitar que los insumos ya preparados se deterioren por la temperatura o el ambiente.

Historia y legado de la medicina reconstructiva

Las raíces de esta práctica terapéutica se remontan a finales del siglo XIX y principios del XX, específicamente con el sacerdote redentorista español Leonardo González Cudeiro. Nacido en Vilar del Monto (España) en 1899, el religioso dedicó gran parte de su vida a trabajar en Colombia, donde identificó la profunda precariedad en el sistema de salud del país como un problema urgente de resolver.

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Para abordar esta carencia, González Cudeiro desarrolló la medicina reconstructiva, un término elegido deliberadamente para distinguirla de la medicina alopática tradicional de las farmacias y de la homeopatía. Entre 1950 y 1960, trabajó intensamente en las fórmulas y, en 1961, publicó un libro en San Cristóbal destinado a llevar recursos de salud accesibles a los campesinos y a la población sencilla como parte fundamental de su apostolado pastoral.

Tras la muerte del padre González en San Cristóbal, Venezuela, el 28 de octubre de 1971, el sacerdote redentorista vallecaucano Arístides Buitrago viajó a esa localidad con la convicción de preservar el trabajo. Rescató parte del acervo y comenzó a preparar los remedios de manera espontánea en la parroquia de Bucaramanga, suministrándolos inicialmente a los feligreses enfermos. Con el tiempo, la demanda creció hasta exigir la adecuación de un espacio específico, donde algunas fórmulas se comenzaron a dejar listas para su entrega rápida.

Impacto social y espiritual en la comunidad

El dispensario nunca contó con publicidad comercial; su crecimiento se basó exclusivamente en la transmisión oral y la recomendación directa de boca en boca. Desde 2023, cuando el padre Aristóbulo asumió la dirección, el lugar ha atendido a un espectro diverso que incluye personas humildes, creyentes, ateos e incluso profesionales de la salud. La recurrente visita de los usuarios es vista por el sacerdote como una prueba empírica de la eficacia del tratamiento, afirmando que la gente vuelve únicamente si ha obtenido resultados positivos.

Los casos reportados por los feligreses, quienes prefirieron mantener el anonimato, ilustran la dualidad del servicio. Un joven que quedó huérfano a los 18 años y cayó en una depresión severa encontró en la consulta, la oración y la medicina natural un camino para recuperar el sentido de su vida. Asimismo, un hombre diagnosticado con un posible cáncer de páncreas reportó la desaparición gradual del tumor tras seguir el tratamiento, atribuyendo su mejoría a una combinación de fe y terapia.

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Atención psicológica y búsqueda de reapertura

Más allá de la farmacopea natural, casi la mitad de las personas que acuden al dispensario buscan atención psicológica, consejería espiritual o simplemente un espacio para hablar y desahogarse sin ser juzgados. El padre Chaparro destaca que la instalación ofrece confesiones, misa y orientación integral, funcionando como un refugio social en tiempos de crisis.

A pesar de la pausa en las operaciones que afecta a diez trabajadores, los religiosos están en busca activa de una salida legal para reabrir el dispensario. La queja inicial sugirió que una adulta mayor fue hospitalizada tras consumir la medicina, aunque el equipo pastoral mantiene su postura sobre la inocuidad del servicio. La comunidad espera que las autoridades sanitarias permitan una regularización que garantice el cumplimiento normativo sin cerrar definitivamente un legado de más de seis décadas al servicio de la salud comunitaria en Santander.