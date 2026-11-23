El restaurante Selma del chef Álvaro Clavijo escaló 40 puestos en la lista The 50 Best Restaurants Latin America 2026, consolidando la excelencia gastronómica de Medellín.

El restaurante Selma, liderado por el chef colombiano Álvaro Clavijo, ocupó el puesto número 56 en la lista de los restaurantes ubicados entre las posiciones 51 y 100 de The 50 Best Restaurants Latin America 2026. Este anuncio se hizo público el lunes 23 de noviembre y marca un hito significativo para la escena culinaria de Medellín.

Salto histórico en las posiciones del ranking

Selma mejoró su posición en 40 lugares en comparación con la edición de 2025, cuando se encontraba en la novena posición 96. Esta ascenso lo convierte en el establecimiento que más escaló en toda la lista de la región. El reconocimiento llega en un momento especial para la ciudad antioquia, pues Selma inauguró su segunda sede el 18 de octubre en El Poblado, siendo su primera ubicación fuera de Bogotá.

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Metodología de votación y academia regional

The 50 Best Restaurants Latin America, anteriormente conocida como Latin America's 50 Best Restaurants, es la versión regional del prestigioso listado mundial que se publica desde 2013. La elaboración de esta lista recae en una academia de 300 votantes de la región, compuesta por periodistas, críticos gastronómicos, chefs y restauranteros. Cada miembro vota por los 10 restaurantes donde vivió sus mejores experiencias en los últimos 18 meses, debiendo incluir al menos cuatro establecimientos fuera de su propio país.

El anuncio de la lista número 51 al 100 funciona como un anticipo para el gran evento principal. Los 50 primeros restaurantes se revelarán el martes 1 de diciembre durante una ceremonia oficial en Guadalajara, México. Otros nombres colombianos también destacan en este rango intermedio, como Harry Sasson en el puesto 69, que regresa por primera vez desde 2023, y Debora y Oda en las posiciones 74 y 78 respectivamente.

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La filosofía culinaria detrás de Selma

Detrás de Selma se encuentra Álvaro Clavijo, un cocinero con amplia formación internacional en L'Atelier de Joël Robuchon en París, Per Se en Nueva York y Noma en Copenhague. Clavijo también fundó El Chato en Bogotá, que fue elegido el mejor restaurante de Latinoamérica en 2025 y ocupó el puesto 46 en la lista global de The 50 Best Restaurants este año.

Selma ofrece una propuesta distinta a la alta cocina tradicional de El Chato. Abrió hace tres años en Chapinero Alto, Bogotá, como un bistró de influencia mediterránea con identidad colombiana. El concepto prioriza platos para compartir sin protocolos formales de fine dining. El nombre proviene de un libro infantil de Jutta Bauer sobre una oveja que descubre la felicidad en las cosas simples, una idea que Clavijo compartía con su hija.

Expansión y gestión en la sede de Medellín

La nueva sede de Selma se encuentra en Provenza, en el primer piso del edificio 23 Living, en la carrera 33 número 5G-23. El ambiente mantiene la calidez de Bogotá con música, coctelería de autor y una cocina abierta. La carta combina sabores de España, Grecia y el norte de África con ingredientes locales. La dirección culinaria recae en Diego Ramírez, chef de 26 años que ganó el premio a Chef Revelación en los Premios La Barra 2026.

Antes de la apertura, Ramírez recorrió mercados y productores de Antioquia para crear una carta conectada con la región, evitando copias directas de la sede bogotana. Entre los platos destacados se encuentran un tartar de sandía con sabor a atún y una tarta flan de caramelo con helado de banano. Incluso las papas a la francesa se presentan sin salsa debido a su calidad.