Un video de Pasa en Bogotá muestra cómo un motociclista cayó junto a un camión en la Avenida Cali. El semáforo en rojo detuvo el vehículo y evitó una tragedia el 21 de noviembre.

Un registro audiovisual difundido por la cuenta Pasa en Bogotá evidencia un incidente de tránsito grave ocurrido en la capital colombiana. El suceso tuvo lugar durante la madrugada del 21 de noviembre, específicamente en la Avenida Ciudad de Cali, en la inmediación de la Calle 13. Las imágenes capturan el momento preciso en que un motociclista pierde el control de su vehículo y cae sobre la calzada.

El video, grabado por una cámara de seguridad y compartido públicamente este sábado, muestra el tráfico habitual en el corredor vial. Se observa al conductor de la motocicleta aproximándose por el costado de un camión de carga. Segundos después, la moto pierde estabilidad y su ocupante cae al pavimento, quedando posicionado justo al lado de las ruedas del vehículo pesado.

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La detención del camión evita tragedia

El semáforo en rojo fue el factor determinante que salvó la vida del conductor. La señalización obligó al camión a detenerse de manera abrupta, impidiendo que las llantas pasaran por encima del motociclista caído. Sin esta intervención del sistema de tráfico, el riesgo de arrollamiento hubiera sido inmediato y con consecuencias fatales.

La secuencia visual permite confirmar la proximidad crítica entre el hombre y el vehículo de carga. La detención a tiempo del camión, motivada por la señal vial, evitó que la caída se convirtiera en una tragedia mayor. Este detalle mecánico y reglamentario marcó la diferencia entre un accidente leve y un suceso mortal.

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Reacciones y estado de salud desconocido

Tras la caída, el video muestra al motociclista incorporándose por sus propios medios. Otras personas presentes en la vía se acercan rápidamente al lugar para prestar auxilio. Pasa en Bogotá destacó que el conductor logró recuperarse y salir del peligro inminente sin ser pisado por el camión.

No obstante, la publicación no incluye ningún parte médico oficial que certifique el estado de salud del conductor. Tampoco se precisa si el motociclista requirió atención inmediata de los servicios de emergencia médica. La ausencia de este dato deja abierta la duda sobre la magnitud de las lesiones posibles durante el resbalón.

Ausencia de informe oficial sobre las causas

Las autoridades de tránsito no han emitido un reporte formal que aclare las razones técnicas de la pérdida de estabilidad. No se ha determinado si factores como el estado de la vía, la velocidad o el manejo inadecuado contribuyeron al accidente. La información disponible se limita exclusivamente a lo mostrado en el video viralizado.

La ubicación exacta y la fecha del episodio corresponden únicamente a la información divulgada por Pasa en Bogotá junto con las imágenes. La cuenta enfatizó que el momento de la caída y la reacción del camión son los elementos centrales del registro. El semáforo rojo actuó como el único elemento que garantizó la integridad física del conductor en ese instante crítico.