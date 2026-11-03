Semifinales Copa BetPlay 2026: Once Caldas y Santa Fe avanzan a la gran final

Once Caldas se clasifica a las semifinales de la Copa BetPlay 2026 tras derrotar a Santa Fe. Conoce los detalles del partido y las estadísticas del equipo líder del torneo.

Once Caldas y Santa Fe protagonizaron un enfrentamiento crucial en la jornada de la Liga Betplay que definió la clasificación hacia la etapa decisiva del torneo. El partido se disputó el lunes 2 de noviembre de 2026, a las 8:15 p. m. (hora de Colombia), consolidando a Once Caldas como uno de los equipos con mayor proyección en la competencia.

Resultados y Clasificación Semifinal

Santa Fe cayó de local ante Once Caldas y se despidió de la Copa BetPlay, garantizando que el Blanco alcance las semifinales. Este resultado fue determinante para las aspiraciones de ambas instituciones, ya que la victoria de Once Caldas los posiciona en una etapa avanzada del certamen. La derrota de Santa Fe significó el fin de su participación inmediata en esta edición del torneo.

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Estadísticas Destacadas del Torneo

Once Caldas ingresó al duelo con un historial impresionante, liderando la tabla general y demostrando una ofensivaletal. El equipo registró la delantera más efectiva del torneo con 32 goles anotados, lo que refleja su capacidad goleadora constante. Además, consolidaron su condición como el mejor rendimiento como visitante tras ganar cinco de sus ocho salidas en condición ajena.

Estrategia y Historial de Lesiones

Ante la exigencia física del calendario, la dirigencia de Once Caldas optó por dosificar sus cargas físicas. Esta decisión estratégica se basó en su historial de lesiones, buscando preservar la integridad de los jugadores claves para la próxima fase. La gestión del minutesaje es vital para mantener el nivel competitivo en los compromisos restantes.

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Próximos Pasos en la Competición

El encuentro reunió al cuarto clasificado de la tabla general con el líder del torneo en un partido determinante. La victoria de Once Caldas los acerca a la gran final de la Copa BetPlay 2026. Los próximos días mostrarán cómo el equipo blanco consolida su posición en la cima y busca el título.

Impacto en la Liga Betplay 2026

Este resultado redefine el panorama de las semifinales, dejando a Santa Fe fuera y a Once Caldas como uno de los grandes favoritos. La jornada de la Liga Betplay destacó por la calidad técnica y la intensidad de ambos equipos. Las aspiraciones de ambas instituciones están ahora en una encrucijada clara para la siguiente fase del certamen.